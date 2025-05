¡Quedó revelado! Este sería el mapa de Grand Theft Auto VI

Aunque la espera todavía está un poco lejos de terminar, la fiebre por el próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha vuelto a elevarse, y los fans continúan compartiendo supuestas filtraciones de lo que serían detalles cruciales del juego.

Rockstar Games confirmó que la siguiente entrega de su saga estelar sufrió un nuevo retraso, y de estar prevista para finales de 2025, se le fijó una fecha de lanzamiento para el 26 de mayo de 2026. Sin embargo, para compensar, publicó el segundo tráiler oficial, casi un año y medio después del primero.

Este espectacular nuevo vistazo ha sido reproducido hasta el cansancio por aquellos que buscan pistas en el ´frame´ más sutil, y parece que obtuvieron premio, pues supuestamente el mapa del juego está escondido en este tráiler.

Como ya se sabe, GTA VI estará ambientado en Vice City, parodia de la ciudad estadounidense Miami, y durante un breve instante, cerca del segundo 0:33, se puede ver a quien será uno de los protagonistas del juego atracar una tienda. Detrás de él se puede ver una postal con el estado ficticio de Leonida (Florida en la vida real), donde se ubica Vice City.

Aunque es poco probable que esta ilustración sea una copia exacta del mapa final, sí es una enorme pista de lo que podría ofrecernos esta nueva entrega de la saga más exitosa entre los juegos tipo mundo abierto. La postal en el tráiler sugiere que el mapa podría estar dividido en al menos dos islas.

Los fans también han señalado imágenes conceptuales de los personajes en las que pueden apreciarse mapas, teniendo la duda de si se trata de una representación completa o de solo una sección.

ICYMI this is our first look at the GTA VI map pic.twitter.com/rUNv5BtxEd