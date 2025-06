Recibe José Antonio May constancia de mayoría como alcalde electo de Río Blanco

José Antonio May González recibió hoy de manos de Erasto Guzmán Montero, titular del Organismo Público Local Electoral (OPLE), la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo en el municipio de Río Blanco, Veracruz.

El abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo un total de 10 mil 247 votos, lo que lo posicionó como el ganador de la contienda electoral y próximo alcalde de este municipio, reconocido como la cuna del Movimiento Obrero.

Durante el acto protocolario, Erasto Guzmán Montero, titular del OPLE en Río Blanco, dio la bienvenida a los candidatos de la contienda, destacando la responsabilidad del Consejo de entregar las constancias emitidas por la ciudadanía.

"Damos la bienvenida a los candidatos de esta contienda electoral realizada el domingo primero de junio, como Consejo nos corresponde entregar la constancia de mayoría que fueron emitidos por la ciudadanía de Río Blanco", señaló Guzmán Montero.

La entrega de actas inició con la síndica única suplente, Ingrid López Marcial, y la síndica propietaria, Aidee Cruz García. Posteriormente, se entregó el acta de mayoría al presidente municipal suplente, Sergio Rodríguez Díaz, para finalmente culminar con la entrega de la constancia a José Antonio May González como presidente municipal propietario electo.

La Presidencia del Consejo Municipal del OPLE del Estado de Veracruz expidió la constancia a May González en cumplimiento de la resolución tomada en sesión permanente de fecha 4 de junio de 2025, tras efectuarse el cómputo municipal y declararse la validez de la elección. La validez de la elección se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 11, 12, 16, 172, fracción II, incisos c) y d), así como los artículos 236, 237, 240 y 255 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En breve entrevista, el presidente municipal electo, José Antonio May González, expresó su agradecimiento al pueblo de Río Blanco por la oportunidad de ser su próximo alcalde. Asimismo, se comprometió a trabajar arduamente para "rescatar a Río Blanco del abandono en que se encuentra".

"Muchísimas gracias a todo el pueblo de Río Blanco que me dio esta gran oportunidad para poder demostrar que Río Blanco sí va a tener el progreso y créanme que estoy muy comprometido que no los voy a defraudar y voy a hacer lo mejor de mí", afirmó May González. Añadió que desde ahora comenzará a preparar proyectos para que el 1 de enero de 2026 su equipo de trabajo esté listo. "Créanme que no les voy a defraudar, muchísimas gracias por esta oportunidad", concluyó.

A las afueras de las instalaciones del OPLE, José Antonio May González fue recibido por su equipo y cientos de ríoblanquenses, con quienes celebró su triunfo y reiteró su compromiso de dar lo mejor de sí para mejorar las condiciones del municipio.