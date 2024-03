Coatzacoalcos, en el abandono

Marzo 14, 2024, 07:24 a.m.

Por: Filiberto Vargas Rodríguez Fecha: Marzo 14, 2024, 07:24 a.m.

Prefacio

Américo Zúñiga, candidato del frente opositor a la diputación federal de Xalapa, aclaró que él no está de acuerdo en tratar "con abrazos" a los delincuentes. Dijo que mientras Morena niega que haya una crisis en materia de seguridad, en el frente opositor trabajarán para resolverla. *** El candidato a la diputación federal por Xalapa de la coalición Fuerza y Corazón por México se reunió con diversos sectores de la sociedad civil integrados en el Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de Veracruz que encabeza Mauricio Cuevas Gayosso. Más tarde dialogó con universitarios del Instituto Veracruzano de Educación Superior (IVES). *** Américo Zúñiga denunció que Morena pretende "esconder sus cifras" en materia de inseguridad y violencia con las que han hecho historia. Él, sin embargo, las detalló: 181 mil ejecutados, 4 mil 817 feminicidios y 41 mil desaparecidos. *** En su comunicación con los sectores de la sociedad xalapeña, Zúñiga Martínez criticó que Morena pretenda seguir "abrazando a los delincuentes". Informó que en Xalapa se han registrado robos a comercios y a casas; han desaparecido jóvenes, además de que hay bandas criminales que desvalijan autos y vandalizan viviendas. *** "Por eso no podemos, ni debemos acostumbrarnos a la violencia", afirmó. Explicó que Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por el frente opositor, plantea una estrategia seria para combatir a la delincuencia. *** "Desde el Congreso respaldaremos que se fortalezcan las policías estatales y municipales, que los policías tengan sueldos dignos, que la Guardia Nacional se duplique y tenga facultades de investigación", dijo. *** Sí es posible vivir sin miedo, dijo: "Con el Frente lo haremos una realidad. Morena niega lo evidente: la crisis de seguridad que vivimos. No debemos, ni podemos acostumbrarnos a vivir con miedo. En Fuerza y Corazón por México vamos por hacer de Xalapa una ciudad más segura".

* * *

En sus recorridos por la entidad veracruzana, construyendo las estructuras que habrán de defender el voto libre de los veracruzanos, Pepe Yunes sigue mostrando firmeza y severidad en su diagnóstico sobre Veracruz.

El candidato al gobierno del estado lamentó que, en el sur de la entidad, especialmente en Coatzacoalcos, la única inversión que exista sea gracias a la iniciativa privada, que acepta el reto y arriesga su capital.

En su visita al sur de Veracruz Pepe Yunes afirmó que Coatzacoalcos está abandonado por los gobiernos emanados de Morena y dijo que la ciudad debe tener un diseño de política particular para detonar su crecimiento.

"Los coatzacoalqueños no saben que lo que hoy está generando derrama económica es una inversión privada en el puerto, la ampliación del puerto no es con recursos públicos, ni forma parte del proyecto con cargo al presupuesto federal del Transístmico, es algo que está haciendo Etileno XXI", aclaró.

Dijo que, gracias a esta ampliación portuaria, hoy se genera inversión y trabajo en Coatzacoalcos, lo que calificó como "un esfuerzo particular y privado".

Ahí, en la zona en la que supuestamente tiene mayor influencia la zacatecana Rocío Nahle, el candidato del frente opositor se plantó para señalar las grandes carencias que enfrenta el sur de la entidad.

"Coatzacoalcos está abandonado por el gobierno de Morena y lo deben contrastar de cómo era Coatzacoalcos en su peor momento hace 5 o 6 años y van a ver en el contraste lo que han perdido en calidad de vida, en potencia, una región que merece mejor trato. El gobierno de Veracruz debe tener un proyecto, una visión, un diseño de política particular para Coatzacoalcos".

El recuento de los daños es enorme. Pepe Yunes denunció que las carreteras están deshechas pues en 5 años el gobierno federal no les destinó ni un peso: "Llevan 5 años de no destinar ni un peso al mantenimiento de nada. Se caen a pedazos las carreteras, se caen a pedazos los hospitales, lo mismo que las escuelas, como se ha perdido el apoyo al campo, es decir, se está cayendo a pedazos Veracruz".

La voz de Pepe Yunes resuena cada vez más fuerte en la conciencia de los veracruzanos, que manifiestan su rechazo a la prolongación de un gobierno que los ha sumido en una mayor pobreza y un severo rezago económico y social.

Todo eso se verá reflejado en las boletas el próximo 2 de junio.

* * *

Epílogo

En diversos círculos políticos de la entidad, la decisión del INE de bajar de la contienda a Jaime Humberto Pérez Pardavé (actual diputado federal por Papantla que pretendía reelegirse) sonaba a un nuevo golpe para el hoy candidato al Senado, en la segunda fórmula Manuel Huerta. *** Cuando se dio a conocer esa decisión del órgano electoral, Morena anunció que apelaría tal decisión. Ya lo hizo y en sesión extraordinaria el consejo general del Instituto Nacional Electoral aprobó y ratificó la candidatura de Jaime Humberto Pérez Bernabé a la diputación federal por el distrito VI con sede en Papantla. *** Pérez Bernabé dio a conocer que solventó la observación que le hizo el INE acerca de que no acreditaba su origen indígena, lo que había frenado su postulación. *** En sus redes sociales, Pérez Bernabé indicó que retomará sus actividades de campaña que estuvieron detenidas por la controversia que se había generado en torno a esta situación.

