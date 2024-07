El juez de Edel, el verdugo de Yunes

Lo que seguramente más le duele al ex alcalde de Boca del Rio y ex candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez es que precisamente quien no le creyó sus argumentos legales y se apegó este viernes al marco jurídico para girarle orden de aprehensión por los delitos que enfrenta en la denuncia 151/2021 fue el juez consentido del entonces presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, durante el gobierno de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, de 2016 al 2018.

Además, que Edel Álvarez es considerado "socio político" del ex gobernador panista, y quien le diera demasiadas consideraciones al juez Oscar Luis Lozada cada vez que éste requería hacer movimientos dentro de la estructura judicial. Si era cambiado de adscripción, por ejemplo, se le permitía llevarse a su equipo de trabajo, algo que no ocurría con el común de los impartidores de justicia.

Hoy, el juez Lozada Hernández encargado de llevar el proceso, y quien contempló hasta con 3 citatorios a Yunes Márquez, no le giró orden de presentación o de captura, lo que permitió que el panista huyera de Veracruz argumentando tener que ir a consulta médica al reconocido y costoso hospital médico en Jacksonville en Miami, Clínica Mayo.

Tampoco "le pusieron cola" como se dice en el argot judicial, y hoy tienen que requerirlo a otro país.

LA CÁRCEL SOLO EN MONOPOLYS

Y es que pareciera que lo que señala el petista-morenista, Gerardo Fernández Noroña tiene mucho de razón. El temor por ir a la cárcel parece que fue lo que lo enfermó o al menos lo hizo sentirse mal durante la audiencia a través de videoconferencia en el proceso que enfrenta en el juzgado de control de Pacho Viejo.

Para un miembro del clan, que seguramente solo conoce la cárcel en el juego de Monopolys, debe ser más que estresante el hecho de pensar en pisar un reclusorio, y por ello quizá este personaje reaccionó con tantos descalificativos y hasta ofensas contra el propio Juez Lozada.

En su comunicado de respuesta a la orden de aprehensión girada en su contra, el hijo mayor del ex gobernador Yunes Linares expresó:

"El Poder Judicial de Veracruz y la Fiscalía General del Estado son los que requieren una reforma, no el Poder Judicial de la Federación.

En la audiencia de ayer fui partícipe y testigo de los abusos que se cometen y de la falta de ética, compromiso con la Ley y -diría también- falta de vergüenza de jueces locales y fiscales.

Su comportamiento no es el que corresponde a su responsabilidad; no son dignos, son lacayos, serviles al poder, no les importa violentar la ley y hacer el ridículo, quieren "quedar bien", ese es su objetivo, no hacer justicia.

Y más adelante expresa:

"Ayer el juez decidió suspender la audiencia a mis espaldas, cuando tuve que ir a que me administraran un analgésico después de más de seis horas de audiencia. Lo hizo para poder dictarme orden de aprehensión y así poder acudir de rodillas ante sus jefes y decirles: deber cumplido, ya lo hice, ahora quiero ser magistrado. ¡Qué poca vergüenza! No sé cómo podrán ver a los ojos a sus hijos y a su familia."

La indignación que refleja en sus palabras Yunes Márquez demuestran el encono que a su más elevado nivel enfrenta ante esta situación.

Pero parece olvidar algo: Son coincidentemente los mismos señalamientos que, cuando asumieron el poder en el bienio 2016-2018, recibieron los Yunes por el proceder contra ex funcionarios y políticos a los que se les consideraba adversarios, opositores a su régimen, a quienes aplicaron de la misma forma "la justicia".

El juez, al que Yunes Márquez ataca en forma desmesurada y sin consideración alguna, haciendo a un lado cualquier hálito de diplomacia, fue designado como tal en el año 2017 durante la administración de Edel Álvarez como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

Precisamente llama la atención que en esos tiempos no hubiera tanta displicencia judicial y se permitiera que corrieran hasta 3 citatorios para girar una orden de captura o en su caso de presentación.

El ex gobernador Javier Duarte participa también en la telenovela lanzando un mensaje a Yunes Márquez: "Deja de hacerte la víctima y enfrenta tus acciones, ahora resulta que estás en contra de los mismos jueces y fiscales que colaboraron con tu papá."