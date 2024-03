No cesan los robos

Marzo 07, 2024, 07:06 a.m.

Las joyería La Perla se ha convertido en blanco fácil de ladrones que parecen ya haberles tomado la medida, pues durante los últimos meses han sido víctimas de asaltos que este miércoles ya dejaron una persona fallecida.

Lo curioso es que pese a los robos que se han ido haciendo constantes no se ve el para cuando mejoren su seguridad interna y los encargados de Plaza Américas pareciera que tampoco puedan mejorar la vigilancia que se ve sobrepasada.

Además, a sabiendas que es uno de los principales centros comerciales de la conurbación, la Policía Municipal de Boca del Río y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado también se ha visto rebasada por ladrones quienes no sólo tienen como blanco la plaza sino negocios aledaños.

Recordemos que a finales del año pasado y principios de este, las casas de empeño en la avenida Ejército Mexicano ubicada muy cerca de ahí también fueron el objetivo de varios atracos que resultaron ser exitosos para los maleantes.

Falta seguridad

Para reactivar los sitios con potencial turístico se requiere seguridad, y en las áreas turísticas de la ciudad de Veracruz no se ve un gran despliegue de personal.

Por todos lados se puede ver uniformados de Tránsito que pasan a la báscula a todos los automovilistas que tienen la desgracia de caer en sus manos.

Pero no pregunten por la seguridad, porque los policías brillan por su ausencia, ya no se diga en las colonias de la periferia, no los hay en el primer cuadro de la ciudad.

Con esa deficiencia se recibirá a los turistas que vendrán en Semana Santa.

Hacen falta en Allende desde Esteban Morales hasta Velázquez de la Cadena y hacia Guerrero y Bravo desde Cortés hasta Echeven, donde es un suicidio caminar desde que anochece. Y, ¿por qué no hay policías en esas áreas?

Siembra de votos

Agrupaciones campesinas convocaron al diálogo desde las regiones por el rescate del campo veracruzano. Tomás Gallardo Romero, coordinador del programa de Extensionismo Rural de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), señaló que los "Diálogos por el Desarrollo del Campo desde las Regiones Rurales Veracruzanas", se llevarán a cabo durante marzo y abril con convocatorias específicas en las que participe la población rural para promover la construcción de una alternativa de política pública para el campo desde las regiones de Veracruz.

Sin embargo, durante la rueda de prensa, al resto de los integrantes de la comitiva, se les "salió" decir que la convocatoria es para apoyar a la alianza PAN-PRI-PRD.

Dijeron que solamente participarán integrantes de dicho frente y que excluirán todo lo que tenga que ver con Morena. Incluso tuvo que salir "al rescate" Luis Gómez Garay, dirigente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), para cambiar el tema.

