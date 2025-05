CEJUM dio carpetazo a denuncia por abuso en Xalapa; agresor saldría libre

Una mujer identificada como "Lisy" denunció que el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) archivó su expediente XAL/DX/CEJUM/49/2024 sin judicializarlo, a pesar de haber sido víctima de agresiones físicas, sexuales y psicológicas por parte de Rami "N", un ciudadano de origen libanés hoy vinculado a proceso por otro caso de violencia.

"Yo puse la denuncia en el CEJUM, entregué pruebas médicas y fui a declarar, pero dejaron de contactarme. En enero se cumplió un año sin respuesta", relató.

Los hechos ocurrieron a inicios de 2024, cuando "Lisy" trabajaba como asistente del agresor. Según su testimonio, fue drogada, golpeada y retenida por tres días. "Me arrastró del cabello, me golpeó, me obligó a beber clonazepam. Perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba semidesnuda y él encima de mí", narró.

CEJUM INGNORÓ SU CASO

Tras la denuncia, recibió acompañamiento policial por un breve periodo. Sin embargo, cuando estas medidas concluyeron, fue nuevamente atacada. "Se me apareció cerca del Callejón del Diamante, me jaloneó. Poco después lo detuvieron, pero no por mi caso, sino por otra mujer que también denunció".

Rami "N" fue imputado por violencia de género en septiembre de 2024 y enfrenta el proceso penal 1186/2024. Según la denunciante, podría salir libre en los próximos días.

"Me dijo la otra víctima que solo le dieron un año. Yo estoy asustada. Él sabe que lo denuncié, me ha amenazado incluso frente a la policía", afirmó.

La víctima asegura contar con documentos, peritajes y fotografías de las agresiones, pero nunca obtuvo respuesta. "Nunca me explicaron por qué mi caso no procedió. Llamaba y me decían que la licenciada no estaba. Perdí el trabajo y viví encerrada por miedo".

"Que salga libre es una amenaza para todas las mujeres de Xalapa", concluyó.