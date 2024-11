A la One, Two, Three…

Se va el peor gobernador de Veracruz Cuitláhuac García

One.- Buenas noticias: faltan pocos días para que expire el reinado de Cuitláhuac García Jiménez, quien es considerado, al igual que otros que han gobernado este Estado, el peor gobernador que ha tenido Veracruz.; Cuitláhuac García Jiménez se va de su cargo prácticamente por la puerta de atrás, dejando un fétido olor de corrupción dentro y fuera de Palacio de Gobierno.

Por donde levanten la sábana, existen pillerías, bandidaje, finanzas hechas trizas, deudas para aventar para arriba; el gobierno de Cuitláhuac García se puede comparar con el aplicado en el Poder Judicial, donde la familia fue la primera beneficiada en cargos públicos donde tuvieron carnita para roer. Este sexenio siempre se caracterizó por su nepotismo puro y descarado a pesar de los lineamientos de la 4T donde no se acepta esta práctica, al señor gobernador no le importó y tomó el gobierno como su empresa privada encumbrando a su parentela quienes no cantaron mal las rancheras y se van después de seis años, con los bolsos llenos, son los nuevos millonarios, ellos sí hicieron su verdadera transformación, de jodidos a magnates, dejando a Veracruz sumido en la ruina.

Para completar el pastel de la corrupción el casi saliente gobernador, como si fuera poco, lo están señalando de haber seguido la vieja escuela y manual de los anteriores gobernadores ratas para consolidar las transas, quienes pusieron de moda las famosas empresas fantasmas comodín para jalar millonadas sin aplicar ninguna obra y de esta manera embolsarse recursos con total impunidad. Veracruz no tiene nada que agradecerle al rey de la salsa Cuitláhuac García, su gobierno ha sido de los más nefastos que ha tenido este estado y mire que ha habido bandidos gobernando en Palacio de Gobierno Estatal.

Cuitláhuac García, como todos sus antecesores que desgraciadamente fueron gobernadores de este bello estado, pasará a la historia como otro indeseable más que nunca estuvo a la altura de Veracruz. Su reinado siempre fue gris y por eso se queda en la percepción de los veracruzanos y veracruzanas que García Jiménez no hizo nada en la silla, puro sabadaba. No hubo en estos seis años nada digno y relevante que cacarear, tanto que pudo hacer y solo se hizo como "tío Lolo", dejando que el río corriera, de nada sirvió que lo encumbraran como alguien puro, santo y no corrupto, si al final de su historia sale del gobierno desdeñado, señalado, lleno de calabaza encima y con el mote de haber sido el peor gobernador de Veracruz.

Cuitláhuac García, seguramente va a tomar nuevos aires y será rescatado por el Gobierno Federal, veremos a dónde lo colocan, esperemos que le den algo que tenga que ver con su habilidad para el bailongo, porque seguramente ahí sí se va a mover.

Entrega de recepción y nerviosismo

Two.- Funcionarios que van a ocupar puestos relevantes en el próximo gobierno, el primero de diciembre, tienen casi finalizada la entrega-recepción en las dependencias que van a dirigir. Según quienes han asistido a esos menesteres, hasta ahora todo se ha llevado a cabo con mucha tranquilidad, con uno que otro que se le ha visto bastante nervioso, por aquello de que la suciedad de la oficina está debajo del escritorio y la alfombra.

Es necesario que el próximo gobierno, por primera vez en la historia, ponga sus barbas a remojar y haga una exhaustiva auditoría en todas las dependencias del gobierno. Hay que entrar a este sexenio con claridad y transparencia; los ciudadanos merecen saber cómo quedó la casa que dejó Cuitláhuac García y quiénes son los traidores transas que saquearon los recursos de los veracruzanos, es necesario no tapar la podredumbre y quien la deba que la pague.

Según se dice que toda la corrupción de este sexenio está a la luz y no se puede tapar el sol con un dedo, a ojo de buen cubero se menciona que no hay una dependencia que se salve de la ratería que existió en estos seis años de Hidalgo; dejan carreteras hechas pedazos desde el norte hasta el sur, inseguridad que nunca pudieron controlar, seis años valiéndole "mauser" que Veracruz se le cayera a pedazos; se dio manga ancha a funcionarios, quienes entraron desde los primeros meses del gobierno como aves de rapiña a todas las dependencias donde estuvieron aplastados. Según mencionan algunos que conocen bien esta historia, ninguno de estos cuellos blancos se salva, la mayoría son unos corruptos y ladrones, incluida la parentela, que se sirvió con la cuchara grande. Muchos señalan que los más bandidos y beneficiados de este gobierno obtuvieron ‘fuero’ por aquello del "no te entumas". No menciono sus nombres porque todos saben quiénes son y están bien identificados, porque el amor y el dinero no se pueden ocultar.

No se puede seguir solapando a quienes defraudaron la confianza que les dio el pueblo; no se debe tapar la corrupción existente, si realmente hubo pillerías, que se esclarezcan y se aplique la justicia, el pueblo merece trasparencia. No es un secreto que muchos se enriquecieron y hoy tienen ranchos, miles de cabezas de ganado, entre otros negocios. Se anuncia que hay nuevos ricos de este sexenio. El orden empieza por casa, y Veracruz merece que los ladrones, si es que los hubo, paguen y devuelvan lo peinado. La corrupción no se debe tomar a la ligera, ni ejemplo a seguir.

El periodista Ricardo Ravelo estará en Coatzacoalcos

Three.- El periodista Ricardo Ravelo Galó estará presentando su nuevo libro El Amo de Jalisco el próximo 22 de noviembre a las 17:00 horas en el Salón Don José Vasconcelos Morales. Vicente Martínez Blanco, reconocido periodista del puerto de Coatzacoalcos, y el abogado Marco Antonio Madrazo Carrión serán los encargados de presentar la semblanza y trayectoria de Ravelo Galó.

Ricardo Ravelo es veracruzano egresado de la Universidad Veracruzana. Inició su carrera en 1987 y ha escrito para los periódicos El Dictamen, La Nación, Diario del Istmo, entre otros importantes medios de comunicación. Actualmente es articulista del portal SinEmbargo.

En la revista Proceso fue asignado a la fuente policiaca, y en 2008 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo por sus reportajes de investigación sobre el crimen organizado. De ahí tomó su afición por escribir sobre estos temas de narcos.

Hay que reconocer que Ricardo Ravelo es un periodista que ha tenido las agallas para hablar en sus libros sobre la problemática y el actuar de los narcos en México. No cualquiera se adentra y relata este mundo negro llamado crimen organizado. En 2013 obtuvo el Premio Rodolfo Walsh en España.

Entre sus libros están: Los Capos, Los Narcos de México, En Mano del Narco, Los Narco Políticos, Osiel: Vida y Tragedia de un Capo, Los Narco Abogados, Narcomex, Crónicas de Sangre, Los Incómodos Dos, Ejecuciones de Periodistas, Expedientes Zetas: La Franquicia Criminal, Herencia Maldita, y el último que se suma a la saga: El Amo de Jalisco.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com