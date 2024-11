Se dice que...

¿Barrerá para atrás Rocío Nahle?

La pregunta obligada que se hace la mayoría del pueblo de Veracruz es sobre cuál será la actitud que tomará la gobernadora Rocío Nahle García sobre lo que se va a encontrar de la administración del gobernador saliente Cuitláhuac García y de su gabinete, que no tuvieron ninguna relación con la ciudadanía. Eran dos mundos diferentes muy separados.

Aquella frase del gobernador Miguel Alemán que no pensaba barrer para atrás y que todo lo dejaba al olvido sobre la administración del potosino Patricio Chirinos Calero que vivía en Los Pinos y le dejaba el encargo al secretario de gobierno Miguel Ángel Yunes Linares.

En el discurso de la toma de protesta como gobernadora es posible que deje entre líneas su opinión personal sobre su antecesor.

Está listo el presupuesto 2025

El pasado viernes se entregó el paquete económico del próximo año, ahí está el presupuesto federal que se ejercerá en el 2025, hay que destacar que habrá una mayor austeridad en todos los renglones a pesar de que encuentra México con una economía muy sólida y fuerte.

Este paquete lo entregó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien fue atendido por el presidente de a mesa directiva de la Cámara de diputados federales, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, este cuerpo legislativo tiene como fecha límite hasta el 13 de diciembre para aprobarlo. Por lo regular no hay serias modificaciones.

Como el caso de la UNAM que exige un aumento del 5 por ciento que representa algo como 50 mil millones de pesos, la petición del rector Leonardo Lomelí quien afirma que se requiere los recursos necesarios para enfrenar los retos de investigación educativos. Advirtió que, a pesar de las restricciones económicas del país, es necesario apostar por la educación como eje del desarrollo de México.

Reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum que esa institución es su Alma Mater, pero, los dineros del pueblo hay que administrarlos con una gran responsabilidad.

Las grillas internas del PAN

Todo un borlote se armó con la expulsión de los Yunes del PAN. El que entro al rescate fue Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, al afirmar que el legislador veracruzano, Miguel Ángel Yunes Márquez ya está integrado a su bancada.

El pleito se centra con el exlíder del PAN Marko Cortés y el exgobernador Yunes Linares.

La clásica patada acostumbrada

Pues resulta que a Maquiavelo lo mandaron de paseo, no sabe el pobre si lo suspendieron o le dieron vacaciones, lo único fue que la jefa de Recursos Humanos le dijo que tenía instrucciones de la dirección general que tenía que ausentarse a partir de este día, hasta el próximo 28 de noviembre. No le gusta que ponga su nombre Nancy Moreno, pero si me atreví a preguntarle que había hecho o porque lo mandaban a volar, no le dijeron que había hecho mal su trabajo como simple reportero.

La condenada, perdón, la funcionaria del medio, nada más sonrió y le señaló la puerta para que se saliera.

Ese es el motivo por lo que pide a sus cuatro lectores que este reportero dejará de escribir y que intentará como siempre cuando le permitan regresar que le dejen su silla en su mismo rincón y el espacio que apuradamente ocupa en este medio periodístico.

Solo nos dice hasta pronto y que nos vaya bien a todos.