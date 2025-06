Héctor Yunes volverá a buscar la gubernatura de Veracruz en 2030, afirma

El diputado priista Héctor Yunes Landa anunció que será candidato a la gubernatura de Veracruz en 2030 y que buscará encabezar una candidatura de unidad dentro de la oposición. "Yo voy a ser candidato a gobernador. Se lo digo en serio", afirmó en entrevista.

El legislador señaló que su decisión no está sujeta a acuerdos internos dentro del PRI ni con otros partidos, pero consideró viable una alianza más amplia rumbo a la próxima elección estatal.

"Si hay alguien de la oposición que tenga mayores posibilidades que yo en ese momento, desde luego lo cedo", dijo. "No va a ser la primera vez que lo hago. Yo ya fui candidato una vez y cuando jugué internamente con Pepe (Yunes), con mucho gusto me sumé y lo hice en serio".

NO BUSCARÁ DIRIGENCIA

Rechazó buscar la dirigencia estatal del PRI al considerar que esa etapa de su carrera ya está concluida. "Yo ya fui presidente del partido, ya tuve la oportunidad de hacer mi parte", dijo. "No lo buscaría".

Yunes Landa también proyectó un cambio en el equilibrio político del estado. "En el 30 el próximo gobernador no va a ser de Morena, va a ser de otro partido", sostuvo.

Afirmó que Morena perdió más de 700 mil votos en un año de 2024 a 2025. "Del año pasado a este perdieron más de 700 mil votos Morena". Reiteró que "800 mil votos de un año para otro es impresionante".

Desde tribuna, el legislador también acusó irregularidades en el desarrollo de la sesión de este martes en el Congreso local. "Técnicamente hoy no hubo Junta de Coordinación Política ni Junta de Trabajos Legislativos, no hubo quórum ni en una ni en otra", afirmó. "Estamos sesionando cuando no hubo las sesiones previas a lo que la ley obliga. No hubo".