Veracruz, el Círculo del Poder

Con el nuevo nombramiento del Secretario de Seguridad Pública en Veracruz, que dio a conocer la gobernadora electa, la Ing. Rocío Nahle y que recae en la persona del contraalmirante Alfonso Reyes Garcés, hombre con mucha experiencia en el ramo de la seguridad y con estudios, específicos en terrorismo, inteligencia e información, se cierra el llamado "Circulo del Poder".

Los temas sensibles, como son Salud, Obra Pública, Educación, Finanzas, Desarrollo Social y Seguridad, son encabezados por personas con mucho reconocimiento y profesionalización.

El objetivo es claro, Veracruz, está a la cita de su destino este próximo 01 de Diciembre, en qué un nuevo gobierno estatal tome posesión, las expectativas son mayúsculas, empezando por la historia situación de que una mujer, por primera vez, encabeza el ejecutivo estatal.

Desde luego la ingeniera Nahle, no quiere dejar nada al azar, la suerte o la especulación, como nunca Veracruz, tendrá funcionarios de alto nivel, moral, laboral y profesional, no dudamos ni tantito que los equipos que les acompañarán para tales encargos serán de primer nivel, pero tampoco ponemos en discusión que a la primera falta u omisión rodarán cabezas, la gobernadora por entrar ha demostrado carácter, temple y que no le tiembla la mano en absoluto, para tomar decisiones en corto y sin distingos.

El Poder se ejerce, no se deriva y será ejercido con valor y determinación, no quepa duda.

La importancia estratégica del estado, convoca a qué los importantes ejes en seguridad, salud, educación, finanzas y desarrollo social, lleven el grueso del esfuerzo por modernizar y poner a Veracruz "de moda", como dicen por ahí.

El turismo, la cultura, la inversión, en dónde por cierto los titulares están del nuevo gobierno, tienen la encomienda de acelerar el paso a la transformación, no se pueden concretar, sin seguridad, sin salud, sin educación o desarrollo social de las comunidades que ellos, buscan visibilizar nacional o internacionalmente.

El reto no es nada fácil, sin embargo se puede conseguir.

Es cuanto amables amigas y amigos.

reinhartaibo@hotmail.com