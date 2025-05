Se dice que... No venimos hablar mal de nadie

No venimos hablar mal de nadie

El periódico Imagen plenamente identificado con los gobiernos de la Cuarta Transformación con su especial característica de ser independiente y sobre todo plural; su Consejo Editorial recibió a Jorge Romero presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y sostuvo una entrevista donde reconoció que su partido político requiere cambios para recuperar sus principios e ideología originales.

Con una gran humildad aceptó que son opositores del actual régimen, pero admiten la labor social que realizan y aprueban plenamente los programas sociales emprendidos, acepta que en estas elecciones se encuentra como David frente a Goliat, pero la ciudadanía no vota por la marca sino por la persona y en este caso cuentan con mejores candidatos.

Con gran sencillez están dispuestos a trabajar en beneficio de México sin importar quien este en el Poder Ejecutivo Federal o Estatal. “No venimos a hablar mal de nadie”, dijo.

Esta reunión se produjo como parte de las visitas que hacen a las instalaciones del periódico Imagen de Veracruz todos los candidatos de los diferentes partidos políticos que contienden por las presidencias municipales.

Ante una pregunta sobre la familia Yunes que dominaba el PAN en Veracruz en un reciente pasado respondió que en las visitas y largos recorridos por la entidad sólo en una ocasión alguien preguntó sobre esas personas, con este hecho los dan como totalmente desaparecidos los Yunes del panorama electoral de la entidad veracruzana ya que han cambiado continuamente de partido político.

Es lamentable la situación en que se encuentran renunciados del PAN, repudiados de MC y los da la bancada de senadores de Morena donde participa el primogénito no lo aceptan, lo único es refugiarse en el PRI que es donde se iniciaron para llegar a cerrar la puerta.

Por otra parte, afirmó Jorge Romero que si se explicaba el cambio de municipios de las candidatas ante una pregunta hecha por la presidenta del Consejo de Administración del Corporativo Imagen, la Lic. Mónica Robles, ¿por qué Indira González participaba por el puerto cuando su fuerza electoral estaba en Boca del Río? y contestó el líder nacional de Acción Nacional que fue una decisión personal de las dos, entre la propia Indira y Maryjose Gamboa sobre quien jugaba en que municipios de la zona conurbada.

Con respecto a las interesantes propuestas de la candidata panista fueron dadas a conocer en la edición publicada tras la importante cita.

Los opositores no se presentan al debate

Como que no se ha creado conciencia sobre la importancia de los debates entre los candidatos de los diferentes partidos a las presidencias municipales, en algunos casos uno o dos de aspirantes ni siquiera se disculpan por no presentarse, como en Perote que es un municipio plenamente dominado durante décadas por el PRI y cuando se iba a realizar el esperado debate sólo uno de los candidatos se presentó Jorge Bonilla Merino, abanderado de la alianza de Morena y el Verde Ecologista y la moderadora… no les quedó más que invitarla a tomar un café al algún lugar cercano. Al final se despidieron y llegaron a la conclusión que él había ganado por un amplio margen.

Los otros candidatos mejor ni asistieron conscientes que estaban derrotados con mucha anticipación a la celebración de los comicios. Por muchos motivos ante los hechos ocurridos por la desaparición violenta, los priistas decidieron cancelar sus giras y los eventos públicos por órdenes directas del dirigente nacional, Alejandro Moreno.