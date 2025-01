Así puedes proteger a tus perritos ante crisis por pirotecnia, según expertos de Xalapa

Hasta antes del 24 de Diciembre, en lo que iba del mes, en el país habían ocurrido 462 muertes de mascotas a causa de la pirotecnia, según registros de una asociación rescatista originaria de la ciudad de Oaxaca, citada en una publicación del informativo CORTVNoticias; cifra que para estas fechas habrá aumentado y seguirá en aumento, ya que el uso de estos artefactos explosivos, no cesa.

En Xalapa, el uso no regulado e irresponsable de pirotecnia quedó demostrado con el caso del perrito Rocket, un borden collien que en días pasados, víctima de pánico y por descuido de la veterinaria donde le habían dejado resguardado (Piropo Xalapa), estuvo a punto de morir atorado en el enrejado de ese local y posteriormente, pasó al menos dos días desaparecido deambulando por las calles de la ciudad.

Y es que a pesar de que el Municipio, las autoridades advirtieron que el uso de la pirotecnia sería multado con hasta 90 mil pesos, poco sirvió para evitarlo.

Por lo anterior, en lo que la conciencia y empatía llega a gente sin respeto por la vida animal y otras personas que padecen de trastornos ocasionados por los estruendos, en esta publicación se brindan algunos consejos de utilidad para que los perritos, puedan tener un Fin de Año más tranquilo junto a sus humanos...

Publicaciones que ayudan

En páginas de internet como la de Imagen del Golfo y otros informativos, al igual que en redes sociales, semanas previas al inicio de diciembre, circulan publicaciones en las que se revelan consejos para apoyar a las mascotas en caso de que entren en crisis por escuchar detonaciones de pirotecnia, dado a que es este mes en el cual el uso indebido aumenta debido a los festejos del Día de la Guadalupe, Noche Buena y Navidad, así como Fin de Año.

Entre algunos consejos que se han popularizado se encuentra el método Método Tellington Ttouch y el uso de algunos tranquilizantes naturales como el CBD.

Método Tellington Ttouch

El primero se trata de "un método suave de trabajo y movimientos corporales que consiguen calmar a nuestro animal. Influye positivamente en el comportamiento y en la salud mental de nuestra mascota e incluso puede aliviar el dolor causado por enfermedades físicas", fue ideado por la experta en adiestramiento y terapeuta canino, Linda Tellington Jones.

Este método consiste en estímulos con movimientos en los puntos de tensión en el cuerpo de los perros, que libera hormonas que reducen el estrés ayudándole a relajarse. De aquí surge también los vendajes que se han popularizado en redes sociales, donde incluso se muestran tutoriales.

"El poner vendaje a los perros puede funcionar, no para todos pero puede funcionar, tomando en cuenta que esta técnica debe enfocarse en presionar ciertos puntos, específicamente, el fin es que al presionar ciertos puntos del cuerpo del perro, estos sientan la sensación de como si nosotros los estuviéramos apapachando y le diera esa sensación de confort", explica David Hernández Guzmán, xalapeño entrenador de perros.

Entre los beneficios del Método Tellington Ttouch se encuentra el que los perritos puedan enfrentar el miedo a "los ruidos, como por ejemplo a las tormentas, los fuegos artificiales, los coches o las obras".

Si gustas saber más de este método, consulta el siguiente enlace.

CBD natural

La segunda alternativa es el suministro de CBD natural sustraído de la planta Cannabis Sativa, conocida por su valor terapéutico en la medicina humana y animal.

"Las más estudiadas (sobre las propiedades del CBD) son como antinflamatorio, ansiolítico, analgésico y antiepiléptico, este CBD puede interactuar gracias al sistema endocannbinoide que tenemos varios seres vivos. Es una red de receptores que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo o en órganos, en el sistema inmune, en el sistema nervioso, en músculos, en huesos, entonces es por eso que podemos recibirlo, procesarlo y aprovecharlo", aclara Dolores Denis Rodríguez Hernández, encargada de los productos SereniCan elaborados en Xalapa.

"Este sistema es el encargado de mantener el equilibrio y regula varios procesos entre ellos, el sueño, el apetito, la respuesta ante el estrés, la memoria... Es por esto que en la respuesta ante el estrés es que puede ayudar a los perritos ante la pirotecnia", puntualizó.

No existen remedios determinados

David Hernández Guzmán, entrenador, específico en entrevista que él sugiere que para tratar el miedo o las crisis de los perros ante la pirotecnia hay sugerencias a corto, mediano y largo plazo, además de coincidir en las recomendaciones que se han vuelto populares en informativos o redes sociales.

David Hernández Guzmán, entrenador de perros xalapeño

"Concuerdo con más de un punto de vista con las publicaciones que se están haciendo pero no se toman en cuenta que esos tips o sugerencias se tienen que tomar a corto, mediano y largo plazo. Pero para ser sinceros, alguna solución a corto plazo que ayude a los perros a que no sufran en estos eventos de pirotecnia, no existe; no existe algún producto o técnica que los ayude del todo", señaló.

Además de lo que David aclaró sobre el Método Tellington Ttouch también se refirió al suministro de relajantes como CBD, feromonas, el adaptil: "pueden ayudar pero hay que tomar en cuenta que el mejor uso de estos productos se debe hacer con tiempo, mínimo un mes a mes y medio, porque estos productos se va enfocando a que el cuerpo se vaya acostumbrando a esta presencia, a crear una rutina".

El entrevistado agregó tajante que "tal cual que un producto o una técnica que les ayude a no estar del todo incomodos en estos eventos no lo hay; soluciones a corto plazo, no existen".

Por su parte, Dolores Denis dijo que sobre el uso del CBD "no hay un uso específico o una fórmula" ya que cada perrito tiene su propio sistema y es distinto.

"Para algunos perritos les funciona dosificar días previos antes de la pirotecnia, a otros les funciona muy bien en el instante que inicia la pirotecnia y no es necesario iniciar días antes; hay también perritos a los que no les va a funcionar, entonces es muy variante".

Sugerencias a corto, mediano y largo plazo

Con base en lo anterior, ¿qué hacer para ayudar a los peludos del hogar?

Sobre el uso de CBD Denis Rodríguez comentó "sobre las dosis nosotros cuando normalmente lo vendemos pues damos tres dosis, que son la baja, la mediana y la alta, pero no necesariamente también son sus ideales, porque cada perrito es diferente, entonces a veces es necesario iniciar con una dosis e ir subiéndole o ir bajándole, de acuerdo a como veas a tu perrito".

Reiteró que llegan a existir muchas variaciones de respuesta y lo único que recomiendan es que el CBD se suministre directo en el hocico del animal o en comida ricas en grasas porque es mejor adsorbido por el sistema, "entonces cuando no se les puede dar directo en el hocico pues le recomendamos con un poco de comida rica en grasas".

Sobre el tiempo en que el CBD puede tener reacción, insistió que es variable "nosotros damos un tiempo aproximado de seis horas pero en cada perrito llega a variar bastante".

Sin embargo, si bien este producto no cura la fobia, sí apoya mucho en que los caninos puedan estar más tranquilos ante lo estridente de la pirotecnia.

Hay que mencionar que los productos SereniCan que se pueden obtener en Xalapa, son únicamente con CBD aislado libre de THC.

Otros apoyos recomendados

"Si tú sabes que tu perrito tiene miedo o fobia a esos eventos, no los dejes en el patio, en zonas donde ellos van a buscar escapar de esos sonidos y refugiarse en una zona donde el sonido sea menos estruendoso", aclaró David Hernández.

El entrevistado compartió la siguiente técnica que él ocupa para sus propios perros y clientes:

1. Por la mañana sacar a los perros a pasear en un entorno libre de estímulos que los llegue a incomodar, puede ser un parque, zonas boscosas, ir al campo... Zonas donde comúnmente no vamos y les des la oportunidad de estar sueltos . Si no puede soltarlos, ocupar correas largas de 10, 15 ó 30 metros para que el perro se desgaste de una forma física. También sugirió que el paseo sea en horas tempranas.

en un entorno libre de estímulos que los llegue a incomodar, puede ser un parque, zonas boscosas, ir al campo... Zonas donde comúnmente no vamos y les des la oportunidad de . Si no puede soltarlos, ocupar correas largas de 10, 15 ó 30 metros para que el perro se desgaste de una forma física. También sugirió que el paseo sea en horas tempranas. 2. Posteriormente, lo que hace con ellos son juegos de estimulación mental: Esconderle premios que le guste bastante al perro y que tengan bastante aroma. "Esto lo vamos a hacer cuando lleguemos del paseo esperando que su ritmo cardiaco y respiración, se regularice; posterior a eso, dejarlos descansar un rato y al más tardar a las cuatro de la tarde, darles un baño con agua tibia para que se relajen los perritos y estén más tranquilos durante las horas de la cena".

Para estos juegos mentales, el entrenador entrevistado sugirió los juguetes llamados Kongs que se pueden rellenar con comida que les guste a los canes, así los perritos podrán estar disfrutando también de esos momentos royendo algo que les guste mucho.

3. Si tu perro no recibe comida en esos momentos de convivencia, hay habilitarle un espacio seguro ya sea en una habitación o su transportadora.

ya sea en una habitación o su transportadora. 4. Además de acondicionarles un sitio seguro DENTRO DE CASA...

Se les puede poner unos tapones en los oídos hechos con algodón para disminuir el sonido de las detonaciones; ponerles música relajante para ellos y suministrarles complementos como los ya mencionados: CBD, las feromonas o galletas que contienen pasiflora.

Advertencia:

No dejar a los perros amarrados ni en patios, tampoco balcones porque los perros querrán escapar: "al perro no le importa si tiene que atravesar cristales o brincar diez metros para poderse escapar. Incluso hay perros que no pueden escapar y pueden llegar a fallecer por un infarto, debido al estrés". No el uso de medicamentos relajantes para perros porque lo que ocasiona es que el perro se "relaje" fisiológicamente, muscularmente: "es como si tú estuviera sedado, pero mentalmente estás activo, ves, escuchas todo, pero sin la posibilidad de moverte, sin realizar nada, con esto vamos a empeorar la situación del perro (...), imagínate que tú estés escuchando lo que más pavor te da sin la posibilidad de hacer nada".

Lo mejor es la prevención

Para los dos expertos entrevistados, lo mejor es la prevención para ayudar a los perritos y cualquier otra mascota en circunstancias de estrés:

"Si tú ya sabes que tu perro sufre de este tipo de situaciones, trabájalo con tiempo, no dejemos todo de última hora, es lo peor que podemos hacer", concluyó David Hernández Guzmán.

