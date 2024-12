Xalapeños ignoran prohibición de pirotecnia: ¿'diversión' vale el sufrimiento animal y de personas vulnerables?

En Xalapa, a pesar de la prohibición de la venta de pirotecnia, en las festividades de fin de año muchos ciudadanos ignoraron las restricciones y continuaron celebrando con cohetes y fuegos artificiales.

Celebrar no debería significar ignorar el bienestar ajeno. Pero algunos xalapeños no solo se burlaron de la ley, también afectaron a personas vulnerables, incluidos niños con síndrome de Down, personas mayores y mascotas.

Luis Sardiña Salgado, director de Protección Civil municipal, informó que se han identificado varios puntos de venta de pirotecnia en Xalapa, a pesar de los esfuerzos por desmantelar estos puestos.

Durante las inspecciones recientes, se encontraron cerca de 13 lugares donde se comercializaban estos productos.

Algunos vendedores han sido retirados y otros continúan operando en áreas menos visibles, como colonias rurales y zonas ocultas de la ciudad.

Sardiña Salgado expuso que la responsabilidad no recae únicamente en los comerciantes.

Los xalapeños también debe asumir su parte al abstenerse de comprar pirotecnia. Si tienen este tipo de productos y ocurre alguna emergencia, ellos son responsables, advirtió el funcionario.

Las festividades que deberían ser un momento de alegría se convierten en una pesadilla para muchos.

Los animales domésticos, especialmente perros y gatos, sufren enormemente debido a su aguda sensibilidad auditiva.

Los animales pueden oír frecuencias mucho más altas que los humanos, lo que hace que los ruidos estruendosos sean aterradores para ellos. Durante las celebraciones navideñas, incluso se ha reportado un aumento del 70% en casos de mascotas extraviadas.

Además del sufrimiento animal, los ruidos intensos afectan a personas vulnerables. Niños con síndrome de Down y ancianos experimentan un estrés considerable ante el estruendo de la pirotecnia.

La falta de consideración de algunos xalepeños hacia estos grupos constituye un signo de desconexión entre el deseo de celebración y la empatía hacia quienes sufren.

ESTRATEGIAS PARA PROTEGER A LOS ANIMALES

Para mitigar el impacto del ruido durante las festividades, expertos recomiendan varias medidas preventivas: