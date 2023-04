¿Antojo de un esquite o elote? ¡Prueba los del mercado Jáuregui!

¿Ya conoces los tradicionales elotes y esquites del mercado Jáuregi? ¡Atrévete a probarlos y dale un festín a tu paladar!

Seguramente alguna vez te has detenido en la esquina de las calles Rafael Lucio y Tamborrel, en el Centro de Xalapa, para comprar uno de los elotes o esquites del señor Sebastián Antonio. Y si no lo has hecho, aquí te contamos qué los hace tan especiales.

Negocio con historia

Ubicado justo en la esquina del mercado Jáuregui, este negocio ha permanecido vigente desde 1958, siendo ya toda una tradición en Xalapa que ha pasado de generación en generación.

Foto: Bibiana Varela

"Empezó mi abuelita, le siguió mi mamá y yo ya soy tercera generación", relató don Sebastián, quien todos los días atiende a decenas de clientes que llegan en busca de elotes, esquiles, cacalas, tostilocos y hasta tamales.

Los esquites y elotes son preparados con limón, mayonesa, queso, epazote y chile –del que pica y del que no pica, para quienes solo quieren sentir el sabor–. Además, puedes encontrar diversos tamaños con precios que van desde los 15 hasta los 40 pesos.