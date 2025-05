Igualarán aumento salarial a maestros estatales y federalizados en Veracruz

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que el aumento salarial anunciado por el Gobierno federal para docentes también se aplicará a maestros estatales en la entidad.

"Yo dije el 15 de mayo que lo mismo que aplicara la presidenta para los maestros federales íbamos a aplicarlo aquí. Para mí no hay diferencia entre maestros federales y estatales", declaró.

Nahle indicó que su administración ha mantenido diálogo con docentes y directivos escolares para conocer las condiciones del sistema educativo en la entidad. "Nos ha dado un perfil de lo que está pasando en el tema educativo en Veracruz y todo lo que trabajan los maestros", sostuvo.

PAGARÁN SEGUROS

En otro tema, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, informó que se dispersarán pagos pendientes a 14 jubilados que no pudieron cobrar sus seguros institucionales durante el sexenio anterior, debido a errores en los cheques.

"Son 14 personas. En el gobierno anterior entregaron cheques y estas 14 personas no lo pudieron cobrar porque la redacción o los nombres no estaban correctos, el dinero no se dispersó, está en caja y estos son los que se dispersarán en algunos días", explicó.

Ahued aclaró que los casos mencionados no corresponden al resto de los reclamos relacionados con seguros de vida no contratados, aunque admitió que el problema podría ser más amplio.

"Seguramente son muchos por el tema de la no contratación de la aseguradora, pero es un tema judicializado y en su momento se tendrán que tomar las medidas correspondientes", dijo.

Sobre la demanda de reactivar una aseguradora estatal para cubrir a trabajadores del sector educativo, Ahued señaló que el tema ya está en revisión. "Creo que va a ser para beneficio de todas y todos y desde luego para la economía de Veracruz", añadió.