Ricardo Ahued confirma reunión con líderes de partidos en Veracruz

*Institutos políticos tienen responsabilidad de vigilar antecedentes de candidatos*





El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que sostuvo reuniones con dirigentes estatales de partidos políticos como parte del acompañamiento institucional al proceso electoral en curso.

Dijo que ya se reunió con representantes del PRI y del PT, y adelantó que este lunes hará lo propio con los dirigentes del PAN y de Movimiento Ciudadano.

"Se atendieron ya dirigentes de partidos para estar en contacto y todo lo que se les ofrezca, vincular desde luego como ya se ha hecho, derivado de las peticiones al OPLE para que tengan el resguardo de los candidatos", señaló.

Ahued indicó que también se buscará que los partidos cuenten con enlace directo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para atender cualquier eventualidad durante el proceso electoral.

PARTIDOS DEBEN REVISAR

El funcionario subrayó que cada fuerza política es responsable de revisar los antecedentes de quienes postulan como candidatos.

"Cada quien tiene la responsabilidad de verificar que no tengan antecedentes y nosotros no podemos adelantar un acto de eso, pero desde luego está justo que vigilen que no tengan algún candidato que tenga algún problema en temas legales", declaró.

Explicó que el gobierno estatal actúa como "facilitador de la democracia" y que se están tomando medidas para que el proceso del 1 de junio se realice con seguridad y orden.