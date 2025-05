Pide Rocío Nahle no especular en detenciones por casos en Texistepec

La gobernadora, Rocío Nahle García, pidió no especular sobre las detenciones registradas en el municipio de Texistepec previo y tras el asesinato de la candidata de Morena, Yesenia Lara, y la aprehensión del líder campesino Domingo "N".

Señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos y que los responsables deberán rendir cuentas, tanto por el homicidio de la candidata como por el control de la Unidad Minera.

"Nunca hay que especular. El hubiera... miren, la Fiscalía está trabajando y hay videos, entonces vamos a dejar que camine el tema", respondió Nahle al ser cuestionada sobre las detenciones de 11 personas en una minera de Texistepec.

"Están haciendo su trabajo y que lo más pronto que se pueda, pues pueda haber una respuesta de la fiscalía con hechos concretos. Hay que dejar", añadió.

PIDE ESPERAR

Sobre los señalamientos de familiares que acusan irregularidades en el proceso judicial por los 11 detenidos, la mandataria pidió esperar los resultados de la investigación y aseguró que se revisará el caso.

"Vamos a dejar la Fiscalía, vamos a estar supervisando, hay videos, quienes tengan que estar, pues van a tener que responder. Quienes no, pues no. Si son inocentes, no tienen por qué estar ahí".

Los familiares de los detenidos afirman que se trata de trabajadores acudieron a laborar en la mina y niegan que hayan incurrido en actos de terrorismo, como lo tipificó la fiscalía.





212 MUNICIPIOS SON PRIORIDAD

En otro tema, Nahle rechazó que la zona sur de Veracruz sea considerada un foco rojo, pese a los recientes hechos de violencia en municipios como Texistepec, Nanchital y Coatzacoalcos. Afirmó que el despliegue de seguridad se mantiene en toda la entidad.

"Los 212 municipios requieren para nosotros la misma atención. Cada municipio tiene su particularidad, tienen sus confrontaciones políticas. En todos estamos atendiendo igual", sostuvo.

La gobernadora también mencionó algunos hechos recientes de violencia registrados en diversas regiones de la entidad: "De viernes a sábado tuvimos tres homicidios dolosos, uno en Córdoba, otro en Tlapacoyan y otro en Platón Sánchez; de sábado a domingo uno en Río Blanco; y de domingo a lunes dos más, uno en Emiliano Zapata y otro en Atoyac".

Finalmente, llamó a que el proceso electoral se desarrolle en paz y que sean los ciudadanos quienes elijan a sus autoridades sin presiones. "Es en las urnas y que el pueblo elija libremente. Quien va y amenaza, imagínate cómo un pueblo va a querer a un gobernante que va a extorsionar, a difamar al contrincante, cuando el pueblo lo que quiere son propuestas", concluyó.