Agua y salud, dos grandes temas para atender en Xalapa: Adriana Rojano

Sin duda alguna, el agua es un tema qué atender en Xalapa, pero de la mano está la salud, destacó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO la candidata a diputada local por la coalición PRI-PAN-PRD para el distrito de Xalapa XI, Adriana Rojano Pazzi.

-¿Cuál es su principal propuesta para las y los habitantes de Xalapa?

"Mis propuestas van encaminadas a los temas que siempre han sido mi fortaleza, uno de ellos es el tema de la salud. Sabemos que por la omisión y por falta de atención del gobierno actual, ha sido muy desatendida, ha sido muy abandonada. Pero bueno, yo hecho gestión durante más de 15 años, tengo una buena escuela en casa, mi madre lleva más de 40 años al frente de un patronato pro asistencia en el hospital Luis F. Nachón, así que desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, ese ha sido mi ejemplo, el tema de la salud. Me he dedicado a gestionar medicamentos, sabemos que en los hospitales hay desatención, en los Centros de Salud y hay un desabasto de medicamentos".

Adriana Rojano inició su campaña este reciente 30 de abril, como marcan los tiempos electorales. En entrevista en las oficinas de IMAGEN DEL GOLFO en XALAPA, detalló que ha recorrido colonias que en la capital veracruzana están en completo abandono, que es una de las principales problemáticas junto con la falta de agua.

"Sabemos que hay un desabasto de agua tremendo aquí en Xalapa, esa también será una de las propuestas que junto con los ciudadanos las voy a ir planificando, porque la gente está cansada de oír un discurso político. Yo voy a ir de mano de los ciudadanos. Yo lo que quiero es que junto con ellos, logremos presentar, cuando me den la oportunidad este 2 de junio de llegar al Congreso, presentar las iniciativas en torno a lo que sabemos que aqueja a Xalapa, en materia por supuesto de salud, de economía y del desabasto de agua que hay aquí en Xalapa".

-¿Cuáles considera que son los grandes pendientes que hay en el Congreso del Estado, esas iniciativas que algunos sectores incluso acusan que están en el cajón durmiendo el sueño de los justos. Cuáles serían las principales preocupaciones que abanderaría usted?

"En el Congreso lo que yo voy a llegar a hacer es ser su voz, es lo que yo quiero, porque sabemos, tenemos el ejemplo de la diputada Maribel Ramírez Topete que ha presentado más de 33 o 34 iniciativas y no han sido tomadas en cuenta. Entonces lo que necesitamos es hacer los equilibrios en las Cámaras".

SE NECESITA EQUILIBRIO EN CONGRESO

Rojano Pazzi acentuó que se necesita equilibrio en el Congreso del Estado para que se logre escuchar las iniciativas que han sido ignoradas.

Al ser cuestionada en torno a si hay alguna causa o sector poblacional con la que Adriana Rojano Pazzi se sienta identificada como persona y que ahora busque abanderar desde la función pública, la aspirante a diputada local reiteró que, sin duda, es el tema de la salud.

"Nosotros vivimos todo el tiempo pendientes de la salud y la vida de las personas, y no nada más de los xalapeños, de todo el estado de Veracruz, nos buscan por eso, porque nos gusta -a mi familia y a mí- apoyar a las personas que más lo necesitan y saben de nuestra gestión, porque en casa siempre he recibido ese ejemplo no sólo de mi madre la maestra Zita Pazzi, sino también de mi papá José Rojano Ceballos quien ya falleció. Tengo una hermana Alejandra Rojano Pazzi, ella se dedica a la iniciativa privada".

Compartió que tras el fallecimiento de su padre, ahora la familia parte de "tres mujeres valientes que se dedican a trabajar con el corazón, porque nos gusta servir de esa manera, con el corazón para todos los veracruzanos y xalapeños".





POR CONVICCIÓN

Finalmente, Adriana Rojano Pazzi fue cuestionada en torno a su convicción política y su decisión de sumarse y sumar su causa por la salud, a la coalición PRI-PAN-PRD, partidos cuestionados por sus más de 70 años de gobierno.

En ese sentido, respaldó al candidato a la gubernatura de dicha coalición, José Francisco Yunes Zorrilla, quien dijo conoce las necesidades de Veracruz.

"La próxima elección va a ser de los ciudadanos, porque queremos mejores condiciones. No es un secreto, sabemos cómo se han conducido -los actuales gobernantes-, ellos solamente trabajan para un sector, y Veracruz debe ser gobernado para todos los veracruzanos. Veracruz se merece ser gobernado por un veracruzano y yo me sumo a este proyecto con esta convicción, porque no son los partidos políticos, son las personas".

La aspirante a legisladora en el Congreso Local enfatizó que estará teniendo una agenda desde temprana hora para caminar la ciudad y escuchar a la población habitante de Xalapa.

"Porque no queremos que nos falte ningún lugar a donde nosotros queramos llegar. Conozco las necesidades de Xalapa porque aquí nací y aquí crecí, y hay colonias que han sido muy abandonadas, que estar sin pavimentar, que no tienen drenaje, que no hay agua, pero qué tal el recibo e luz y de agua, ese llega y llega muy alto, no es posible que no haya luminarias y que estén olvidadas todas esas colonias en una capital que es la capital del estado".

De la mano se pronunció por la planeación de obras y que no haya colonias en el olvido, por lo que se comprometió a que, desde la Curul en el Congreso del Estado, ser "la mejor gestora desde el Congreso, si ustedes me lo permiten, porque esta elección y esta campaña será de ustedes, de los ciudadanos, no de Adriana Rojano Pazzi, sino de los ciudadanos, de la sociedad civil junto con los empresarios, porque los empresarios también han sido muy afectados en muchos temas (...)".

Adriana Rojano Pazzi dijo considerarse "una persona con valores, con principios, y desde ahí asumo esta responsabilidad y este compromiso con los veracruzanos y por supuesto con los xalapeños porque aquí nací, aquí crecí, amo mi ciudad y por eso estoy aquí asumiendo este gran reto que es Xalapa y ser su próxima diputada por el distrito once", resaltó la candidata a diputada local.