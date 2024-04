En Xalapa, Adriana Rojano Pazzi inicia campaña por diputación local

La mañana de este martes dio inicio a la campaña de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la diputación local por el distrito 11 de Xalapa, Adriana Rojano Pazzi.

La xalapeña estuvo acompañada de su equipo y simpatizantes en el Parque Juárez de la capital veracruzana, y posteriormente en el café La Parroquia.

Afirmó que su campaña será con propuestas, las cuales irá dando a conocer y profundizando a lo largo de cuatro semanas, pero adelantó que una de sus primeras prioridades se encuentra en el sector salud.

"Están abandonados los hospitales, no hay medicamentos, hay desabasto en los centros de salud, el IMSS y el ISSSTE no tienen atención, las citas las dan a muy largo plazo; eso ya no lo podemos seguir permitiendo.

También te puede interesar... Hay de Yunes a Yunes; así se deslinda Tato Vega de su ´familia´

"Como diputada, si así me lo permiten los ciudadanos, llevaré mis iniciativas. La salud es mi tema prioritario".

Prometió, además, que tendrá un acercamiento con la sociedad para ser "una diputada presente", así como adelantar sus estrategias para solucionar problemáticas importantes como la escasez de agua.

"Los diputados actuales no los conocen en las colonias, no saben ni sus nombres; yo seré una diputada cercana a la gente.

"El tema del agua no lo puedo resolver yo sola, pero tengan la seguridad de que me rodearé de expertos para presentar la iniciativa. Mi propuesta es ir con los ciudadanos, porque esta elección va a ser de los ciudadanos".