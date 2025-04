PRI responde a Nahle: debe garantizar seguridad de candidatos en Veracruz

Senadores del PRI respondieron a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien pidió a los partidos políticos "tranquilizar a sus candidatos" y evitar campañas basadas en el miedo o la victimización.

La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca advirtió que el gobierno estatal debe actuar con neutralidad e institucionalidad para garantizar la seguridad de los aspirantes.

"La gobernadora del estado debe ser neutral, debe ser institucional, y más que nunca ella debe garantizar la seguridad primero de los que son candidatos y candidatas en todo el territorio veracruzano", afirmó.

APOYARÁN A CANDIDATOS

En visita a Veracruz, Ávalos dijo que acudió por instrucciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para respaldar a los candidatos del partido.

"Vengo muy contenta por instrucciones de nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, a apoyar a nuestro querido Veracruz en este proceso electoral que ya está por iniciar", expuso.

Indicó que reforzará estructuras en municipios como Emiliano Zapata y Misantla, y que trabajarán en contacto directo con la ciudadanía. "A pie de piso, en tierra, en territorio, cerca de la gente", precisó.

La senadora priista advirtió que Veracruz enfrenta una crisis de inseguridad visible incluso fuera de la entidad.

"Vemos a Veracruz en un momento muy complicado de inseguridad, da miedo venir a Veracruz y eso no puede suceder. No podemos vivir con miedo, no podemos estar en un Veracruz en donde ni los hombres, las mujeres, las señoritas o los niños tengan miedo de salir, en donde los jóvenes no puedan ir a un antro porque no saben si van a ser objeto de algún terrible momento", dijo.

Sobre el exhorto de Nahle a los partidos para controlar a sus candidatos, Ávalos respondió que corresponde al gobierno garantizar la tranquilidad durante las campañas. "Se trata de que todos los candidatos de todos los partidos, no solamente el PRI, puedan hacer una campaña con tranquilidad", puntualizó.