¡Atento! Así roban celulares en centro comercial de Veracruz

A través de las redes sociales, la usuaria LGS G Marbl denunció un nuevo modus operandi para robar objetos en un conocido centro comercial del puerto de Veracruz, alertando a toda la ciudadanía.

De acuerdo con lo narrado por la persona, se encontraba de compras por el centro comercial Chedraui Coyol, y mientras recorría los pasillos, fue golpeada por otra persona que también traía carrito del súper como distracción y poderle quitar sus celulares.

Indicó que se infiere que al momento del "choque de carritos" de súper mercado, le sustrajeron sus celulares de bolsa por la parte de atrás.

"Hola, me acaban de robar en Chedaui Coyol mis celulares [...] me pegaron con un carrito por delante y pues alguien se infiere que me sacó los celulares de la bolsa por atrás".

No es la primera ocasión que usuarias en redes sociales denuncian este tipo de robos en diversos centros comerciales de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.

De acuerdo con los comentarios y con una publicación anterior, se podría tratar de una red de ladrones que recorren supermercado de Veracruz para cometer los robos.

Hasta el momento se desconoce si existen denuncias por este tipo de hecho y las autoridades no han emitido nada al respecto.

