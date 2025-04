¡No contestes! Estos son los prefijos usados para estafas telefónicas en México

A raíz del intento de estafa que más de uno detectó en las últimas semanas, en el que recibían una llamada de un número del Reino Unido con una supuesta oferta de trabajo, han vuelto a saltar las alarmas entre los usuarios sobre qué hacer en caso de una estafa telefónica.

Lo cierto es que, tristemente, nadie está exento de estos intentos de ciberdelincuencia, y menos en la época actual donde tener un teléfono celular se ha vuelto prácticamente indispensable.

También te puede interesar... Día del Niño: Los mejores videojuegos para aprender a programar

A través de estas prácticas, los delincuentes buscan engañar a sus víctimas y obtener datos personales o bancarios; felizmente, existen formas de detectar estafas antes siquiera de atender la llamada, y así saber qué recomendaciones seguir.

La mayoría de ciberdelincuentes utilizan números con prefijos internacionales; de este modo, pueden mantenerse en el anonimato y su ubicación geográfica es casi imposible de rastrear, ya que el prefijo no coincide con el verdadero lugar de origen de la llamada.

También te puede interesar... ¿No puedes dormir sin la televisión encendida? Esto significa según la psicología

El más sonado en días recientes fue el prefijo +44, correspondiente al Reino Unido, pero estos son otros de los más comunes:

+44: Reino Unido

+355: Albania

+225: Costa de Marfil

+234: Nigeria

+233: Ghana

+219: Túnez

+91: India

+27: Sudáfrica

+212: Marruecos

¿Qué hacer si recibo una llamada de estos números?

La recomendación principal es no contestar y bloquear el número para que no pueda volver a contactarte, pero si ya atendiste la llamada, lo primero es no entrar en pánico. Si el estafador cuelga apenas respondas, no trates de devolver la llamada, y si intenta enfrascarte en una conversación, no sigas la corriente, pues podrías proporcionar información sin darte cuenta.

Si oyes que se intenta hacer pasar por un familiar, simulando secuestro, conserva la calma, cuelga y trata de ponerte en contacto con el familiar en cuestión para corroborar que se encuentra bien.