Dirigencia y candidatos de Morena lamentan homicidio de candidato de Coxquihui

El dirigente estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, lamentó la muerte del candidato a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, asesinado este martes, previo a su arranque de campaña, sin embargo, señaló que no le había notificado ninguna amenaza en su contra.

Diko que estos hechos como lamentables y dijo esperar los resultados de la investigación de parte de la Fiscalía General del Estado(FGE), en la cual se tiene plena confianza en que garantice justicia al candidato asesinado y una investigación clara.

"No lo lamentamos porque sea un candidato de nosotros, es una persona y no se vale que le quiten la vida a una persona, independientemente si es candidato de un partido o una persona. Yo lo ví el día de antier en una reunión con promotores y promotoras en la ciudad de Papantla y no me había expresado nada en ese sentido".

A esta postura se sumaron candidatos de Morena en distintos municipios, como en Xico donde el candidato Eduardo Pozos inició su campaña con pancartas de No a la violencia.

Ramírez Zepeta, dio a conocer que algunas candidatas y candidatos de su partido le han externado que les gustaría tener seguridad, sin embargo, les ha hecho saber que tienen que denunciar ante la FGE para que el árbitro electoral establezca el protocolo de seguridad.

"Ahorita de amenazas no, pero de que quieren un tipo de seguridad sí, sobre todo en la zona rural y de la sierra".

Sobre lo dicho por la FGE en torno a que la víctima en Coxquihui estaba vinculado a los homicidios de un hombre y una mujer la semana pasada en aquella zona, dijo desconocer el tema.

Finalmente, sobre quien sustituirá a Germán Anuar, dijo que esperarán algunos días para tomar la decisión.