Luna Rosa 2024: ¿a qué hora se podrá ver hoy y por qué se llama así?

Si creías que con el eclipse solar del pasado 8 de abril ya lo habías visto todo, pues déjanos decirte que no es así, pues esta noche la luna ofrecerá un espectáculo que no te vas a querer perder.

Se trata de la llamada Luna Rosa o Luna llena de abril, un fenómeno astronómico que valdrá la pena observar, sobre todo en los lugares donde hay mayor oscuridad. ¿Te animas a presenciarlo? Aquí te damos todos los detalles al respecto para que puedas disfrutarlo.

La Luna Rosa podrá verse a partir de las 17:48 horas de este martes 23 de abril; sin embargo, conforme avancen las horas y el sol se oculte por completo (dando paso a la oscuridad de la noche), este evento podrá verse en todo su esplendor... siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Este fenómeno alcanzará su plenitud la noche del 24 de abril y podrá verse en varios lugares del mundo, entre ellos México. Para ver la Luna Rosa no es necesario hacer uso de telescopios, solo basta con ir a un lugar donde no haya tanta contaminación lumínica y dirigir la mirada hacia el cielo.

¿Por qué se le llama Luna Rosa?

Contrario a lo que podría pensarse, la Luna Rosa no adquiere su nombre debido a ese color (no, la luna no se verá en tonos rosa o similares). Este proviene de la cultura de los nativos americanos, específicamente del norte del continente.

En dicha zona de América, durante la primavera florece el llamado musgo rosa o Phlox subulata, el cual adquiere tonos rosados. Su florecimiento coincide justamente con la primera luna llena de abril, por lo que esta es llamada Luna Rosa en referencia a dicha planta.

Aunque el satélite natural de la Tierra no se verá en color rosa, sí estará en su punto más cercano al planeta, por lo que podrá verse muchos más grande y brillante de lo normal, así que no pierdas la oportunidad y voltea la mirada al cielo.