¡A votar! Te ayudamos a ubicar tu casilla en estas elecciones en Veracruz

Llegó el día, hoy 1 de junio la ciudadanía en el estado de Veracruz, y en todo el país, está convocada a acudir a las urnas y participar en la actual jornada electoral.

Como ya hemos venido informando, en todo México se lleva a cabo la primera elección extraordinaria para renovar cargos del Poder Judicial, pero en los estados de Veracruz y Durango, se celebran además elecciones municipales para renovar Ayuntamientos.

Desde donde nos estés leyendo, si aún no te has informado dónde debes acudir para votar, no salgas de esta página, pues aquí te ayudamos a ubicar tu casilla electoral.

Pasos para ubicar tu casilla

1. Ten a la mano tu credencial de elector

Muy importante, pues en la parte frontal, esquina inferior derecha, encontrarás el número de tu sección electoral.

2. Ingresa a la página del INE

Sigue este enlace para acceder al sitio interactivo del Instituto Nacional Electoral, donde podrás ubicar tu casilla.

3. Selecciona las opciones que correspondan

Dentro del portal, haz clic en los menús desplegables para elegir tu entidad federativa y, en el caso de Veracruz y Durango el proceso electoral (Local o Judicial).

Posteriormente, introduce donde se te indica el número de tu sección y clic en Buscar.

Automáticamente encontrarás la ubicación exacta de la casilla que te corresponde, con su dirección, referencia y señalada en el mapa interactivo para facilitar su localización.

También se te indicará si, por apellidos, te toca en la casilla Básica, Contigua o Extraordinaria, así como el horario en el que estará abierta (08:00 a 18:00 horas).

Si te encuentras lejos de tu sección electoral el día de la elección, puedes recurrir a una casilla especial, cuya distribución te compartimos en entregas anteriores. Recuerda, sin embargo, que las casillas especiales sólo admitirán a 1,000 votantes en toda la jornada.

Para el caso de las elecciones locales, sólo podrás recurrir a una casilla especial si te encuentras fuera de tu sección, pero en tu mismo municipio. Estas estarán pensadas mayormente para quienes participen de la elección judicial.

Votar es un derecho, pero también una obligación para cada ciudadano que tiene en sus manos el destino democrático de su municipio, del estado y del país.

¡Todos a votar!