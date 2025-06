Se dice que... Los errores de Morena en Veracruz

Los errores de Morena en Veracruz

Hay que reconocer que las decisiones que tomó alguien de Morena y que dentro partido sabe quién fue, el no ir en alianza con el PT fue un gravísimo error y que costó muchas de las alcaldías que se perdieron y el culpable debe ser cuando menos expulsado del partido por el daño que causó.

Lo que pasó en Poza Rica donde obtuvo el triunfo Movimiento Ciudadano con Emilio Olvera que sumó 15 mil 354 votos y Morena logró 14 mil 884 y el PT alcanza 6 mil 793 es decir si hubieran estado en coalición hubieran llegado a los 21 mil 677 y quedarse con uno de los principales ayuntamientos del estado, lo que resulta imperdonable en este quehacer de la política electoral. Si Morena con el Verde y el PT en coalición hubieran ganado los 150 ayuntamientos que presumía Luisa María Alcalde.

No hubiera habido tanto jaloneo en Poza Rica, ni tendrían que esperar una semana, pasadas las elecciones, para que perdiera a candidata Adanely Rodríguez y quedara fuera.

El PAN estuvo bien representado al llegar a 13 mil 906 sufragios.

Tuvo mucho que ver la mala administración del morenista, el beisbolista ´Pulpo Remes´, que ahora tendrá que vérselas con lo que diga el ORFIS sobre las cuentas que vaya a dejar, durante semanas el periodista Ángel Álvaro Peña mejor conocido como ´El Yaqui´ estuvo mencionando sobre la mala administración que existía en ese importante municipio petrolero.

Se escribió el final de los Yunes

Al llegar a casi 80 mil votos en el puerto de Veracruz, la candidata de Morena Rosa María Hernández Espejo es la persona más votada y aún conserva su sencillez y su compromiso de gobernar con honestidad, austeridad republicana y la cercanía con la gente.

El PAN de los Yunes, que pensaban que ese ayuntamiento era un patrimonio familiar se quedaron a partir del primero de junio sin herencia política y de qué manera la gente del puerto, con su voto, les dijo que no los aceptan y que ya se les acabó. Fueron años que dominaron la plaza y la fuerza del movimiento los desplazó.

Nos demostró con hechos la licenciada en Ciencias de Comunicación Hernández Espejo su gran calidad humana y la plena identificación que tiene con la ciudadanía porteña. Llevarse la joya de la corona del estado... lo dice todo.

Un examen de autocrítica a Morena

Existe un consenso de militantes y dirigentes locales que se refleja en el congreso local sobre la urgencia de un cambio del líder estatal Esteban Ramírez Zepeta que no justifica su presencia en dicho cargo y la necesidad de realizar una verdadera autocrítica sobre lo que ocurrió en las pasadas elecciones al no presentarse casi un millón de afiliados que no acudieron a las urnas demostrando un marcado desinterés por los candidatos propuestos, que en algunos casos eran chapulines de otros partidos o personas que sin ningún arraigo y que no se realizaron las encuestas para seleccionar al mejor posicionado en la mayoría de los postulados fueron del dedo que decide y se equivocó.

Con esta amarga experiencia que no se debe de repetir para las próximas elecciones y que los que tomen las decisiones cuando menos consulten a las bases o que lean lo que se comenta sobre los presuntos aspirantes.

De antemano se sabía en los medios quienes iban a perder y que el mito de la marca se concentra en la presencia de su líder moral y creador del Movimiento de Renovación.