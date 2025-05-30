Habrá 35 casillas especiales para elección judicial en Veracruz, te decimos dónde

Para la primera elección judicial, tanto federal como estatal, el Instituto Nacional Electoral ha dispuesto de la ubicación de 35 casillas especiales, las cuales serán ubicadas en 30 municipios.
Algunos de esos municipios contarán con 2 o hasta con 3 casillas especiales, y en cada una de ellas, sólo se podrá votar por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina Federal en el ámbito federal.
También te puede interesar...
En el ámbito local, si se podrá votar por las 4 elecciones que son magistrados del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y jueces de primera instancia.
La ubicación de las casillas es la siguiente:
- PANUCO, BOULEVARD SALVADOR DÍAZ MIRÓN, SIN NÚMERO, COLONIA CORREGIDORA, CENTRAL CAMIONERA DE PÁNUCO S.A. DE C.V. FRENTE AL MERCADO EXPRESS SORIANA
- TANTOYUCA, CALLE 5 DE MAYO, SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, PÓRTICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FRENTE AL PARQUE CONSTITUCIÓN
- ALAMO TEMAPACHE, AVENIDA JOSÉ LUIS GARIZURIETA, NÚMERO 103, COLONIA CENTRO, COLEGIO PROGRESO, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL
- VERACRUZ, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, NÚMERO 1698, FRACCIONAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA, CENTRAL DE AUTOBUSES ADO, ENTRE CALLES TUERO MOLINA Y ORIZABA
- POZA RICA, AVENIDA PROCURADURÍA O PUEBLA, SIN NÚMERO, COLONIA PALMA SOLA, CENTRAL DE AUTOBUSES DE POZA RICA SA DE CV
- TUXPAN, AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SIN NÚMERO, COLONIA AZTECA, CENTRAL DE AUTOBUSES TUXPAN, ESQUINA CALLE GALEANA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO
- PAPANTLA, CALLE REFORMA, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL ISRAEL C. TÉLLEZ, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL
- MARTINEZ DE LA TORRE, AVENIDA PEDRO BELLI, SIN NÚMERO, PARQUE JOSÉ MARÍA MATA ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
- MISANTLA, CALLE MANUEL ACUÑA, SIN NÚMERO, AUDITORIO MUNICIPAL, ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
- ALTO LUCERO, AVENIDA ANTONIO SOSA HUESCA, SIN NÚMERO, LOCALIDAD PALMA SOLA, ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI BERNARDI, ENTRE CALLES MONTE CARLO Y 21 DE MARZO, A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL PALMA SOLA VEGA DE ALATORRE
- EMILIANO ZAPATA, CARRETERA XALAPA COATEPEC, SIN NÚMERO, LOCALIDAD LAS TRANCAS, PARQUE RECREATIVO EMILIANO ZAPATA, A 100 METROS DE LA CAFETERIA BOLA DE ORO
- BANDERILLA, CALLE VICENTE GUERRERO, NÚMERO 52, ESCUELA TELESECUNDARIA ÁNGEL HERMIDA RUIZ FRENTE A LA MISCELÁNEA JESSY
- COATEPEC, CALLE LUIS DE SAN JOSÉ, SIN NÚMERO, PARQUE MIGUEL HIDALGO, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL
- COATEPEC, CARRETERA COATEPEC LAS PUENTES, KILÓMETRO 1, FRACCIONAMIENTO LA TRINIDAD, ESTACIONAMIENTO DE BODEGA AURRERA, JUNTO A LA PLAZA LA TRINIDAD
- PEROTE, AVENIDA HUMBOLDT SUR, NÚMERO 26, ESTACIONAMIENTO DE CHEDRAUI, ENTRE CALLES PONCIANO ARRIAGA Y FRANCISCO ZARCO
- XICO, CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE, SIN NÚMERO, PARQUE MUNICIPAL INDEPENDENCIA, A UN COSTADO DE LA IGLESIA SANTA MARÍA MAGDALENA
- XALAPA, AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, NÚMERO 2903, UNIDAD MAGISTERIAL, CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUCIO ENTRE BOULEVARD DIAMANTE Y CALLE LICENCIADO RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA
- XALAPA, AVENIDA JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLEJÓN DE ROJAS. FRENTE AL PARQUE JUÁREZ.
- COATZACOALCOS, AVENIDA JUAN OSORIO LÓPEZ, NÚMERO 59, COLONIA VILLAS DEL SUR,CENTRAL DE AUTOBUSES DE ORIENTE TERMINAL COATZACOALCOS, ENTRE CARRETERA TRANSÍSTMICA Y CALLE DEL CANAL
- VERACRUZ, BOULEVARD FEDERAL DOCTOR RAFAEL CUERVO X, NÚMERO 551, COLONIA PLAYA LINDA, ESTACIONAMIENTO DEL SERVICIO COMERCIAL GARIS,ENTRE AVENIDAS PLAYA COSTA AZUL Y PLAYA DEL REY
- HUATUSCO, CALLE 12 SUR, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO,TERMINAL DE AUTOBUSES HUATUSCO, JUNTO A LA SECUNDARIA DOCTOR DARIO MÉNDEZ LIMA
- MEDELLIN DE BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO, NÚMERO 292, LOCALIDAD EL TEJAR, ESCUELA PRIMARIA URBANA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE AQUILES SERDÁN
- LAS CHOAPAS, BOULEVARD ANTONIO M. QUIRASCO, SIN NÚMERO, COLONIA CAMPO NUEVO, TERMINAL DE AUTOBUSES DE ORIENTE ENTRE CALLES AGUA DULCE Y BELEM
- MINATITLAN, AVENIDA JUSTO SIERRA, NÚMERO 216, COLONIA NUEVA MINA, ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, ENTRE CALLES ATENAS Y MADRID
- COSCOMATEPEC, AVENIDA INDEPENDENCIA, NÚMERO 64, GASOLINERA COSCOMATEPEC ENTRE AVENIDA MONASTERIO Y CALLE DE LA ESTACIÓN
- MARIANO ESCOBEDO, AVENIDA ORIZABA, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, BAJOS DEL PALACIO MUNICIPAL, ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO
- LA PERLA, CALLE RODOLFO LOZADA VALLEJO, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, AUDITORIO MUNICIPAL GENERAL RODOLFO LOZADA VALLEJO, ENTRE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ
- CORDOBA, AVENIDA 1, NÚMERO 13, COLONIA CENTRO, ESCUELA PRIMARIA MATUTINA FRANCISCO HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ CANTONAL, ENTRE CALLE 1 Y 2.
- CORDOBA, PROLONGACIÓN AVENIDA 6, SIN NÚMERO, TERMINAL DE AUTOBUSES DE CÓRDOBA TAC. ENTRE CALLES 35 Y 41.
- COSAMALOAPAN, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, NÚMERO 506, COLONIA CENTRO, ESCUELA PRIMARIA MANUEL CARPIO. ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE MELCHOR OCAMPO.
- TIERRA BLANCA, CALLE INDEPENDENCIA, NÚMERO 700, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TIERRA BLANCA, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRÉS ORTIZ. ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE AQUILES SERDÁN.
- TEZONAPA, AVENIDA 5 DE MAYO, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, CENTRAL DE AUTOBUSES EL PALMAR, ENTRE CALLES DEHESA Y MIGUEL HIDALGO, FRENTE A LA PANIFICADORA Y PASTELERÍA BOLAÑOS
- ZONGOLICA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, NÚMERO 2, COLONIA CENTRO, BAJOS DEL PALACIO MUNICIPAL, FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL JUAN MOCTEZUMA Y CORTÉS
- SAN ANDRES TUXTLA, CARRETERA FEDERAL, SIN NÚMERO, COLONIA 3 DE MAYO, UNIVERSIDAD DEL GOLFO DE MÉXICO, CAMPUS SAN ANDRÉS TUXTLA SALIDA DE LA CIUDAD, RUMBO A SANTIAGO TUXTLA
- SANTIAGO TUXTLA, CAMINO A TABANABALAPAN, SIN NÚMERO, COLONIA AXOCHIO, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚMERO 251 (CBTIS 251), ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 180