Narcotráfico ¿fenómeno incontrolable? (Primera parte)

Poco después de que Nicaragua pusiera fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista, Ronald Reagan llegaba a la Casa Blanca. En pleno contexto de Guerra Fría, la coordinación de la Junta de Gobierno instaurada en 1979, en manos del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), representaba para la nueva administración republicana una amenaza. Reagan decidió desplegar una de las políticas intervencionistas más duras sobre Centroamérica para frenar la consolidación del FSLN en Nicaragua. Los grupos armados de oposición, conocidos como los "contras", pasaron a estar respaldados por la Casa Blanca, a pesar de la oposición del Congreso de Estados Unidos. Así lo hizo, EEUU, en Guatemala, en Ecuador, en Chile, en Argentina, siempre...siempre.

En México, se le atribuye a Luis Echeverría la consigna, al narcotráfico, de "por aquí pasan, pero no se quedan" siendo hasta Carlos Salinas de Gortari, en colusión con su hermano Raúl, que la producción y distribución de droga dentro de país cobró niveles inusitados. Tendencia que se conservó con Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Donde el consumo de estupefacientes en la sociedad mexicana ha sido relevantemente ascendente, durante el periodo neoliberal de 6 sexenios, del PRI y el PAN, creció sin límite el consumo, la compra ilegal de armas, secuestros, desapariciones forzadas, tráfico de órganos principalmente infantiles, trata de blanca, feminicidios, y todos los etcéteras posibles. Con AMLO su gran error fue "Abrazos no balazos" pero ....

Todas las armas del crimen organizado provienen de EEUU. Gran parte de la gasolina robada conocida como huachicol, está siendo comprada y distribuida en Estados Unidos. Las investigaciones revelan que esta gasolina ilegal cruza la frontera sin mayores controles y termina en gasolineras estadounidenses donde es vendida al público sin que nadie sepa su oscuro origen. Este comercio ilegal no solo fortalece al crimen organizado en México, sino que también expone a Estados Unidos como cómplice silencioso al permitir que su mercado absorba este combustible. Mientras los políticos se llenan la boca diciendo que el crimen no paga, la realidad es otra: se lucran millones de dólares con gasolina manchada de corrupción, sangre y violencia.

El gran amasiato: Empresas, gobierno, banca y hasta iglesias. Recordemos que, durante la fallida, y la pérdida guerra en Afganistán, Estados Unidos pierde la guerra, pero logra capturar la mayor parte de la producción de opio, materia prima indispensable para la cocaína, convirtiéndose en el principal distribuidor a nivel mundial. La producción de narcóticos y las políticas contra las drogas son allí de una importancia crítica, no solo para el control de la droga en el país y en todo el mundo, sino también por la búsqueda de la seguridad, la reconstrucción y el Estado de derecho en Afganistán. Hoy en Fentanilo se fabrica en USA, y se distribuye ahí y en el resto del mundo.

En el libro de Jesús Esquivel, Los Narcos Gringos: una radiografía inédita del tráfico de drogas en Estados Unidos logra develar los entresijos del narcotráfico, en y de, Estados Unidos al sumergirse en la lectura de incontables expedientes judiciales, además de entrevistar a informantes clave. De San Francisco a Nueva York y de la línea divisoria hasta Chicago, Los narcos gringos describe con minucioso detalle los ingeniosos trucos de que se valen los brokers, los artífices del tráfico de estupefacientes, para llevar sus mercancías al interior de la Unión Americana y lavar el producto de su labor ilícita que hacen llegar a los cárteles mexicanos, el verdadero poder de la ecuación. A lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, una de las más extensas y complejas del mundo, tiene lugar uno de los comercios más perniciosos, aunque con implicaciones desiguales para una y otra nación: mientras de un lado se queda la sangre y la violencia, en el otro imperan la logística, los prejuicios raciales y la insaciable avidez de los consumidores; todo envuelto por un manto de corrupción.

En su "Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2024", la DEA precisa que los cárteles contratan a personas especializadas en el sistema bancario norteamericano para tratar de blanquear sus ganancias. "En 2022, las investigaciones de la DEA llevaron a la incautación de cientos de millones de dólares en activos que pasaron por procedimientos de decomiso de activos en Estados Unidos: activos que incluía millones de dólares en efectivo a granel que los cárteles mexicanos intentaron introducir discretamente en el sistema financiero legítimo, así como en instrumentos financieros (como acciones, bonos, criptomonedas, tarjetas de valor almacenado), bienes raíces y artículos de lujo. Ocupan a blanqueadores y corredores que pueden ofrecer pagos rápidos y por adelantado a los traficantes mientras asumen ellos mismos el tedioso proceso de infiltrar dinero ilícito en instituciones financieras desde dentro del Estados Unidos. (Redacción El Economista, eh?).

En su columna, American Curios, David Brocks, afirma que: "En Estados Unidos se quitan las ganas de bailar y cantar, pero eso es, a propósito, parte de la estrategia de la derecha en Estados Unidos. Para ellos, como para todos sus antepasados en el mundo, la música, el baile, el teatro y la palabra escrita que no se subordinan a ellos son peligrosos. Las noticias políticas en este país no dejan de oscilar entre lo horrendo y lo ridículo. Por ejemplo, jueces que fallan contra Trump y sus políticas enfrentan abuso y amenazas del propio presidente y sus seguidores; el Departamento de Seguridad Interna está evaluando una propuesta para un programa de televisión en el cual inmigrantes puedan concursar entre ellos para obtener el premio de la ciudadanía; la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, determinó que no sería un soborno si el gobierno de Qatar desea regalarle al presidente un avión Boeing 747 de ultralujo, pero no reveló que antes de ser procuradora había sido cabildera del gobierno de Qatar (recibiendo unos 115 mil dólares mensuales por sus servicios); y se impulsa un proyecto de ley del presupuesto federal que implica el traslado de riqueza más grande de los más pobres a los más ricos en la historia del país (incluido un impuesto de 5 por ciento a las remesas de los indocumentados)"

¿De dónde viene la corrupción? ¿De aquí o de acullá? Ellos la generan, aquí la adoptan, y nosotros la consumimos. No hay de otra.