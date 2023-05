Decreto sobre obras no busca ocultar información, afirma López Obrador

Luego de darse a conocer que la SCJN invalidó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque consideran que afecta el derecho a la información e interfiere en las facultades de actuación de Inai, favoreciendo a la opacidad y a la no rendición de cuentas, el mandatario externó su opinión.

El presidente, durante la rueda de prensa de la mañanera, señaló que dicho decreto no busca ocultar información sobre contratos o presupuesto, ya que "No somos iguales, nosotros no somos corruptos" sino que busca proteger las obras de la 4T de los opositores.

"Tenemos que proteger y blindar estas obras de interés público".

AMLO responde con nuevo decreto

El mandatario dio a conocer que ayer emitió un nuevo decreto en el que indica que la construcción y funcionamiento de obras prioritarias como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los tres aeropuertos (Palenque, Chetumal y Tulum) se conviertan en una zona de seguridad nacional e interés público.

El mandatario externó que la intención que se reserven obras como esas no significa que no se vaya a informar, sin embargo, asegura que engañaron a la gente que ya esperaba que les dijeran algo negativo de su gobierno.

"Pero eso es parte de la propaganda en contra, decir no quiere que se sepa nada".

Aseguró que su intención es proteger las obras de los "antipatriotas" que pueden pararlas, como siempre ha sido su intención, ya que habría grandes beneficios para la gente del sureste, los cuales serian "cancelados por los caprichos de los fifís corruptos".

Financiamiento de E.U

Además, externó que se tomó la decisión de convertir dichas obras como de seguridad nacional, porque quienes promueven los amparos en contra de las obras reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos, pues hay un despacho de la organización de Claudio X Gonzales y reveló quienes son los que reciben dicho financiamiento.