Associated Press demanda a la Casa Blanca tras ser vetada por escribir "Golfo de México"

La agencia de noticias estadounidense Associated Press demandó este viernes a tres funcionarios del gobierno de Donald Trump, esto luego de que se le prohibiera el acceso a la cobertura de eventos presidenciales en la Casa Blanca. ¿La razón? Se han negado a referirse en sus notas al Golfo de México como "Golfo de América".

Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día tras recuperar la presidencia estadounidense para renombrar al cuerpo de agua que comparten nuestros países y Cuba a "Golfo de América", medida altamente controversial entre medios de comunicación, científicos y funcionarios.

En su demanda de 18 páginas presentada ante un tribunal federal de Washington D.C., AP expresa que "la Casa Blanca viola el derecho a la independencia editorial [...] las personas tienen derecho a elegir sus palabras sin ser objeto de represalias".

Señalan que, apegándose a su política editorial, si bien pueden mencionar el nuevo término promovido por el mandatario, seguirán refiriéndose al Golfo de México "por su nombre original", apuntando que el gobierno estadounidense no tiene autoridad sobre medios independientes para imponer ciertos términos, pues la Constitución no permite control sobre la libertad de expresión.

La denuncia está dirigida contra la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles; su número dos, Taylor Budowich; y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, presuntas responsables directas del veto a redactores y fotógrafos de la agencia en el Despacho Oval y el Air Force One.

Cabe añadir que importantes medios estadounidenses como The New York Times, The Washington Post y Fox News, tanto progresistas como conservadores, han exigido a la administración de Trump levantar esta medida, que podría llevar a una batalla legal sin precedentes en la lucha por la libertad de prensa en EE.UU.

A pesar de ser AP una de las agencias de noticias más antiguas e influyentes del país norteamericano, Donald Trump arremetió contra ellos en respuesta a la demanda, tachándolos de "lunáticos de izquierda radical".