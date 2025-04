Activistas realizan marcha nocturna contra la inseguridad y abusos de autoridad en Martínez

Un grupo de entre 12 y 15 activistas, liderados por Jessy Valdivieso, llevó a cabo una marcha nocturna este lunes en protesta contra la inseguridad y los abusos de autoridad en el municipio, la manifestación, que comenzó en el Monumento a la Madre y concluyó frente al Palacio Municipal, ha generado un intenso debate debido a la inusual hora en que se realizó.

Según los organizadores, la decisión de manifestarse en la noche respondió a la intención de minimizar afectaciones a la ciudadanía, evitando bloqueos viales y molestias a quienes no participaban en la protesta, no obstante, la estrategia también ha sido interpretada como un mensaje simbólico sobre la falta de seguridad en las calles, incluso a horas en las que la mayoría de los ciudadanos prefieren no transitar.

La movilización estuvo marcada por el uso de cartulinas con mensajes de denuncia y pintas en el suelo, destacando el clamor de los manifestantes por justicia, Jessy Valdivieso, figura central de la protesta, caminó descalza, en un gesto que buscaba reforzar el impacto de su mensaje, a lo largo del recorrido, aprovechó la presencia de transeúntes y vendedores ambulantes, entre ellos los que participan en la Guelaguetza, para dialogar directamente sobre la problemática de la violencia y la prepotencia de las autoridades.

La manifestación no solo captó la atención de quienes presenciaron el acto, sino que también ha generado reacciones en redes sociales, donde algunos ciudadanos respaldan la causa, mientras que otros cuestionan la efectividad de estas estrategias de protesta.

El evento ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la seguridad y el abuso de poder en el municipio, dejando en evidencia un malestar ciudadano que sigue en aumento y que podría derivar en nuevas expresiones de inconformidad en los próximos días.