¿Quién es Memo Aponte y por qué está en medio de la polémica?

En las últimas horas, Memo Aponte ha prendido las alarmas entre sus seguidores en redes sociales luego de publicar un video donde expresaba que podría atentar contra su vida luego de varias revelaciones hechas por su exnovia.

Shadia Haddad, de 21 años y expareja de Aponte, expresó en Tiktok que le han llegado varios mensajes de otras mujeres donde le dicen que el famoso, de 32 años, tuvo ´cosas qué ver´ con ellas, lo que significaría que le fue infiel durante el tiempo que estuvieron juntos.

A manera de respuesta, Memo Aponte realizó una transmisión donde aseguró no haber hecho nada malo en su relación con Shadia; sin embargo, fue una declaración la que puso en alerta a quienes la han escuchado.

"Estoy tranquilo porque sé que no he hecho nada malo, me siento en paz, esto me ayudó a alivianarme un poco y este video lo hago meramente para eso.

"Si el día de mañana ya no estoy con ustedes, solo quiero que sepan lo que sentí, que intenté echarle muchas ganas y que los amo muchísimo a todos".

Afirmó además que la única razón por la que su exnovia está haciendo todo esto es porque ´no la hizo famosa´, pues muchas veces durante los dos años que duró la relación le recriminó el no darle su lugar; "siempre le di su lugar pero no la hice pública, no la hice famosa mas bien".

Cabe señalar que hasta el momento en que Shadia Haddad hizo estas declaraciones en contra de Memo Aponte, nadie sabía que éste tenía una relación.

Memo Aponte: del doblaje a la polémica

Guillermo Aponte Mille, conocido como Memo Aponte, nació en la Ciudad de México el 3 de febrero de 1992; saltó a la fama por su labor como actor de doblaje y como presentador de Disney Club.

Entre sus papeles más conocidos está el ser la voz de Phineas en Phineas & Ferb y a Cody en Zack & Cody, así como dar su vos a los personajes de Andy en Toy Story 3 y Nemo en Buscando a Nemo.

Hasta antes de estas declaraciones, Memo Aponte ya se había hecho tendencia en otras ocasiones pero por sus disfraces algo perturbadores de personajes de Disney, algo muy distinto a la polémica que hoy lo envuelve.

¿Qué ocurrirá con Memo Aponte en los próximos días? Sus seguidores seguramente estarán muy al pendiente de cualquier actualización en sus redes sociales.