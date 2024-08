Meta AI: ¿Por qué es recomendable desactivarlo de WhatsApp?

Una de las herramientas más recientes de WhatsApp, que se ha convertido en una de las más utilizadas a unas cuantas semanas de ser añadida a la aplicación, es Meta AI, un asistente virtual potenciado por Inteligencia Artificial.

Mediante un modelo de lenguaje denominado Llama 3, este asistente es capaz de adaptarse al usuario tras unas cuantas interacciones, y con tan sólo un clic es capaz de otorgar información como cultura general, se le pueden pedir consejos, e incluso generar imágenes con especificaciones proporcionadas.

Esta herramienta, disponible también en Facebook, Messenger e Instagram, es muy interesante y divertida de usar; sin embargo, algunos usuarios han señalado su preocupación ante ciertos riesgos con respecto a la misma, al punto de recomendar evitar su uso.

¿Por qué recomiendan desactivar Meta AI?

Una de las principales preocupaciones que han girado en torno a cualquier herramienta de una red social es el acceso y manejo de los datos personales de los usuarios.

A pesar de que WhatsApp siempre ha afirmado no utilizar la información de sus usuarios, es cierto que la IA realiza recaudos para una experiencia más actualizada con los mismos, cosa que es sinónimo de riesgo para muchos.

Relacionado con esto, a más de uno preocupa que el uso constante de Meta AI condicione la experiencia en redes sociales, pues piensan que el otorgarle un conocimiento exclusivo de tus preferencias influiría en los contenidos que aparecen con mayor o menor frecuencia al navegar por redes.

Finalmente, algunos advierten que convertir las interacciones con Meta AI en una obsesión, puede que incluso dependencia, podría terminar convirtiéndose en una distracción que afectaría la capacidad o forma de relacionarse con otras personas.

Si decides no utilizar esta herramienta, debes saber que al momento no es posible desactivarla por completo, pero si ya has iniciado un chat con la misma, puedes silenciarlo o eliminarlo como harías con cualquier otra conversación, y así puedes minimizar su presencia.