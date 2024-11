Mariah Carey: Esto ocurre cuando escribes el nombre de la cantante en Google

Se termina la época de Halloween y del Día de Muertos y, con ello, inicia para muchos otra de las temporadas más esperadas del año: la Navidad; esto implica también que una popular canción de una muy reconocida cantante empezará a sonar en casi todos los rincones donde se celebran estas festividades.

Se trata del tema All I Want for Christmas is You, interpretado por Mariah Carey y que se ha convertido, para muchos, en el himno navideño por excelencia; si eres fan de la cantante, Google tiene una sorpresa para ti con tan solo escribir el nombre de la también intérprete de Obsessed.

Mariah Carey, ¿sinónimo de Navidad?

Por si no lo sabías la canción All I Want for Christmas is You celebra, este 2024, 30 años de haber sido lanzada; desde entonces, decenas de películas, series de TV y comerciales la han usado como un referente infaltable de las fiestas decembrinas.

Tomando esto en cuenta es que para muchos fanáticos no existe la Navidad sin Mariah Carey; por ello, el buscador más grande de internet ha rendido un pequeño homenaje a la cantante y a este tema que seguramente has escuchado al menos una vez en tu vida.

Y es que las búsquedas del nombre ´Mariah Carey´ aumentan de cara al mes de diciembre; por ello, Google tiene una sorpresa para todas las personas que escriban este nombre en su buscador y en la cual se liberan copos de nieve en señal de que ya se acerca la Navidad.

Al escribir el nombre Mariah Carey en Google, se presenta una navideña sorpresa

Además, conocedora de lo que esta canción representa para los amantes de estas festividades, Mariah Carey también se ha unido a su propia ´leyenda navideña´, subiendo algunos videos donde muestra cómo se está preparando para ´resurgir´ en Navidad con su popular grito de ´It´s time´, dando pie al inicio oficial de la Navidad.

¿Eres fanático de esta temporada del año? Para ti, ¿cuál es la mejor canción que refleja el espíritu de la Navidad?