Tensión en la Asociación Ganadera Local de Misantla; ¿habrá asamblea este 22 de septiembre?

La Asociación Ganadera Local de Misantla enfrenta una situación crítica debido a la creciente tensión entre sus socios.

Pese a la decisión de la directiva actual, encabezada por Esteban Prado Salazar, de cancelar la asamblea extraordinaria del domingo 22 de septiembre, socios inconformes liderados por Gerardo Aguilar y Palmeros han confirmado que esta se llevará a cabo de todas formas.

El conflicto surgió a raíz de la solicitud de los socios para exigir un informe sobre el estado financiero de la Asociación.

Según Aguilar y Palmeros, la organización se encuentra en bancarrota debido a una mala gestión financiera durante los últimos seis años, lo que ha generado preocupaciones sobre la posible venta de propiedades sin consultar a los socios.

En respuesta a la negativa de la directiva, Gerardo Aguilar lanzó una serie de cuestionamientos sobre la validez de la decisión, argumentando que los estatutos permiten convocar a una asamblea con el 35 por ciento de los socios.

"Hoy me entregaron un documento donde me dicen que por normatividad no es posible realizar la convocatoria para la asamblea, yo quisiera saber en dónde dice eso", y dijo que a pesar de las trabas la asamblea se celebrará, aunque sea de pie y sin el uso del auditorio oficial.

¿Qué pasa en la Ganadera de Misantla?

La molestia de los socios gira en torno a la falta de transparencia en el manejo de los recursos y el temor de que los bienes puedan ser vendidos; "es evidente que quieren hacer tiempo y pensamos que quieren vender bienes de forma ilegal e ilegítima", advirtió Gerardo Aguilar.

En un comunicado firmado por Esteban Prado Salazar y Jesús Salas Álvarez, presidente y secretario respectivamente, se explicó que la asamblea no podía llevarse a cabo debido a que contravenía las cláusulas del estatuto que rige la asociación.

También, se pidió a los socios que no asistieran a la reunión programada para el 22 de septiembre. Sin embargo, esta respuesta no ha sido suficiente para los socios que buscan transparencia.

Aguilar ha señalado que, si no se permite la reunión formal, no descartan la toma de las instalaciones de la asociación como medida de protesta.

La Asociación Ganadera Local General de Misantla llegó a ser una de las tres organizaciones ganaderas más importantes de Veracruz; sin embargo, según los socios disidentes, la situación financiera ha ido deteriorándose progresivamente.

"Las actividades financieras las han hecho mal y prácticamente nuestra ganadera está en la bancarrota", afirmó Aguilar, instando a todos los socios a participar en una asamblea extraordinaria el 22 de septiembre y tomar cartas en el asunto.