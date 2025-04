Estos son los bancos que SÍ abren en Viernes Santo 2025

Semana Santa es una de las temporadas vacacionales por excelencia para los estudiantes de nivel básico, sin embargo no todos los trabajadores cuentan con estos días de descanso, por lo que deben estar al pendiente si quieren hacer alguna transacción en alguna institución bancaria.

Antes que nada, es recordar que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no considera como días de descanso obligatorio ni el Jueves ni el Viernes Santo, sin embargo esto no quiere decir que algunos servicios no vayan a suspender sus actividades, entre ellos los bancos.

¿Qué bancos abrirán este Viernes Santo?

A pesar de que en la LFT estos días santos no se encuentran estipulados como días de descanso obligatorios, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) marcador como días inhábiles el jueves 17 y viernes 18 de abril de 2025.

Por lo que los usuarios de las distintas instituciones bancarias, deben tomar en cuenta que este servicio se abrirá de nuevo el próximo lunes 21 de abril, sin embargo los clientes tienen otras opciones. Y la Asociación de Bancos de México (ABM) recordó a los millones de usuarios en el país que hay otras alternativas:

Más de 64 mil cajeros automáticos y 56 mil 900 corresponsales bancarios. La banca digital, electrónica y telefónica, que operan las 24 horas del día.

Sin embargo, si debes hacer alguna transacción bancaria en especial, debes saber que hay algunos bancos que sí abrirán este viernes santos, de acuerdo con la ABM, estos son los que se encuentran en almacenes comerciales y supermercados.

Además, hay buenas noticias para los clientes, ya que estas sucursales estarán disponibles al público, en sus horarios normales. Recuerda que también puedes utilizas las aplicaciones de los bancos, telefonía y extensiones, para realizar operaciones como depósitos, retiros, pagos de servicios, consultas de saldo y solicitudes de crédito.