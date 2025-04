Lamentan fallecimiento de Xóchitl Salinas Martínez, escritora y promotora xalapeña

La escritora, editora y promotora de la Literatura y Lectura Xóchitl Salinas Martínez falleció en días pasados, noticia que se ha difundido en redes sociales, recientemente.

La noticia a consternado a quienes eran seguidores de Xóchitl así como en la página de Facebook de Mapa de Escritoras Contemporáneas donde se publicó el siguiente mensaje:

"El Mapa de escritoras mexicanas contemporáneas lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la escritora Xóchitl Salinas Martínez, de Xalapa, Veracruz. Nuestra solidaridad con sus familiares y amigos. Descanse en Paz.".

De igual modo, la página Los Doce publicó: "El Grupo de Los Doce "Cultura, Pensamiento, Reflexión", lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la escritora Xóchitl Salinas Martínez, Presidenta de nuestra filial en el Estado de Veracruz. La literatura mexicana ha perdido a una de sus estrellas más fugaces. Nuestra solidaridad con sus familiares y amigos. Descanse en Paz.".

Hasta el momento, el motivo del fallecimiento de la escritora, sin embargo se comenta que ocurrió en Guanajuato, México.

"Me llamo Xóchitl Salinas Martínez, soy editora, correctora de estilo, bloguera, promotora y difusora de la lectura. Me dedico completamente a las competencias de la lengua española y a la literatura. Soy una apasionada de la lectura, pues no sólo es mi trabajo, es parte fundamental de mi vida", se auto describía la escritora.