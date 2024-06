Telebachillerato El Encinar continúa tomado en Nogales; acusan a ex patronato por irregularidades

Padres de familia piden rendición de cuentas por irregularidades en el plantel





Por segundo día consecutivo, el telebachillerato del Encinar continúa tomado por padres de familia, estudiantes y maestros, los cuales exigen la inmediata rendición de cuentas de la ex titular del patronato ya que la acusan de cometer actos de intimidación, agresiones verbales y amenazas en contra del estudiantado como al personal docente, además de que se aparentemente se toma atribuciones que no le competen y aparentemente ha hecho mal uso de los recursos económicos.

Los protestantes de igual manera exigen a la Secretaría de Educación de Veracruz a través de sistema de Telebachilleratos, sea inmediatamente reinstalado el director Miguel Ángel García Vázquez, ya que aseguran fue cesado del cargo sin motivo alguno y se está cometiendo una injusticia.

"El miércoles 12 de junio llegó personal de Xalapa y Supervisores, hablaron con el maestro Miguel y en ese momento le hicieron entrega de un documento indicándole que lo destituían de su cargo por algunos motivos, pero no le dijeron cuáles eran los motivos, solo le destituyeron", informó el ahora representante del patronato de Padres de Familia, Emmanuel González Alvarado.

Enfatizó que tras la destitución del Director, padres de familia y alumnos se mostraron molestos ya que la encargada del ex titular del patronato Elizabeth keren Ponce Merino, se encontraba realizando acciones que no le correspondían, como llamarles la atención a los maestros y agredir verbalmente e incluso hasta amenazar a los estudiantes.

"El maestro Miguel tiene años siendo coordinador e inclusive en mi caso yo fui ex alumno. Ahora los alumnos externan diferentes situaciones problemáticas de acoso y de maltrato de parte de la señora del patronato Elizabeth keren Ponce Merino. La señora se toma atribuciones que no le corresponden, agrede verbalmente a los alumnos pues los tiene bajo amenazas, que ella los va a dejar sin calificación, que los va a reprobar, que ya es prácticamente la autoridad acá, que ella es la que manda, inclusive los niños de sexto están inconformes porque los amenazó que si ellos no cumplen ella no les va a dar sus papeles".

Aseguró que los maestros también se quejan de ésta señora ya que se mete a los salones y les exige trabajo, además de que es una persona prepotente y sin ninguna representación educativa.

Emmanuel González Alvarado, recién nombrado titular del patronato del Telebachillerato del Encinar, informó que ayer martes se llevó a cabo una reunión con el supervisor de zona en dónde recibió el nombramiento de presidente del patronato de padres de familia, y en dónde se externó la preocupación para la reinstalación del maestro.

"En esa reunión se acordó la destitución de Elizabeth keren Ponce Merino, ahora la responsabilidad reace en un servidor, se solicitó a la supervisión la reinstalación del director pero nos indican que se debe de meter un oficio en donde el maestro Miguel solicite su reinstalación como director. También se acordó que el día viernes rinda cuentas la señora Elizabeth Keren Ponce Merino".

Confirmó que de no existir voluntad de la ciudadana en presentarse a dar las cuentas claras y entregar la tarjeta de la escuela que está a nombre suyo y de un familiar, la cual contiene los recursos económicos de las inscripciones, procederán legalmente en su contra.

Así mismo negó rotundamente las falsas acusaciones que se hicieron en contra del profesor Miguel Ángel García Vázquez, pues el docente a lo largo de su carrera se ha conducido con rectitud y honestidad.

"La escuela permanece cerrada por segundo día, vamos a esperar al día viernes que se presente la señora y nos entregue la tarjeta de la escuela con el dinero de las cuotas y también estamos esperando la reinstalación del profesor, si todo sale correctamente estaremos dispuestos a entregar las instalaciones del Telebachillerato, de otra forma permanecerá cerrado de manera indefinida".