Retrasos en permisos de Semarnat paralizan al sector forestal en todo el país

El sector forestal se encuentra detenido a nivel nacional debido a los retrasos que hay en los trámites de permisos y avales que debe liberar la Semarnat para el aprovechamiento de la madera y el traslado de los artículos que se fabrican, señalaron productores forestales.

Explicaron que como productores necesitan que los prestadores de servicios técnicos forestales, que son sus asesores, les tramiten el programa de manejo, para que puedan hacer el corte, pero hasta ahora Semarnat no ha podido sacar los programas de manejo forestal porque con el cambio de gobierno los nuevos funcionarios no han podido solucionar.

"Entonces hay un cuello de botella, porque si no tenemos el programa de manejo, ya no le puedo vender al industrial, y el industrial no puede procesar porque no tiene materia prima", indicaron.