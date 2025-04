Colectivos LGBT en Orizaba, lamentan muerte del Papa Francisco

La Comunidad LGBTIQ++ en Orizaba y la región de Las Altas Montañas lamenta profundamente la muerte del Papa Francisco; reconocen su grandeza a través de la sencillez y el humanismo que lo caracterizó, además de que resalta la apertura que tuvo para la diversidad sexual en el que redireccionó su dignificación como seres humanos.

"Si hay algo en las comunidades diversas que podemos servir a la iglesia, estamos en la mejor disposición de poder ayudar y poder estar y no es mentira, estamos de luto agradecemos infinitamente la humanidad la sencillez, la bondad que el Papa Francisco depósito en la comunidad diversa, sabemos cuáles eran o pretendíamos saber cuáles eran las intenciones de él desafortunadamente todavía estamos en una sociedad en donde la tradición marca muchas cosas y bueno la doble moral", así lo expresó el presidente de la organización no gubernamental "Todos Somos Positivos", Hugo Badillo Sánchez.

Subrayó que, fue una sensación y la confianza de volver a creer el volver a sentirte parte de una iglesia viva, de una iglesia que camina el que hubiera alguien o el principal jerarca de esta religión que les dijera que "Todos somos iguales y que todos somos aceptados" y que él a pesar de todos sus estudios que tenía a pesar de toda la dogma que manejaba, a pesar de todo el carisma, se ponía a ras de suelo.

"Fue una persona humana fue una persona a la cual tenía la importancia de como decía él la iglesia es para todos él fue una persona que al igual que algunos otros antecesores buscaba la comunidad con toda la gente y él se ponía como última persona no por ausentar el cargo que tenía se sentía importante, sino que siempre hizo sentir importante a la comunidad".

El también fundador y consejero de la Red Diversa Veracruz, manifestó que el pontífice abrió las puertas, voz y dio la apertura para que estas diversidades estuvieran en el ojo de la vida pública con una frase que es muy importante "quién soy yo para juzgarlos".

Sin lugar a dudas dijo que las acciones del Papa marcaron este pontificado para bien, "el que haya pedido perdón a nombre de toda la iglesia por todos los crímenes y por todas las atrocidades que en nombre de Dios se cometieron porque imagínate para nosotros que es que un ser importante y de su peso mediático pidiera perdón y pidiera una disculpa a nombre de la iglesia ha cambiado demasiado la iglesia fue él voy a decir que es una iglesia que camina, es una iglesia que se está haciendo más humana porque es una iglesia que se ha bajado de sus pedestales".

Por ultimo dijo que, tienen la confianza de que el espíritu santo actuara y enviara a un Papá acorde con las necesidades que hay en el mundo.

"Le pedimos al espíritu Santo que desborde bondades y que oriente bien a los cardenales para que en el cónclave que se vaya a realizar sea una persona que entienda la necesidad de acercar a la iglesia de hacer una iglesia más humana de hacer una iglesia más sensible a las necesidades de la humanidad. No pedimos cambios en su dogma No pedimos cambio en sus estatutos porque relativamente eso es más de una evolución en la verdadera fe a tener una situación administrativa".