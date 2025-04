Ya fue detenido el presunto feminicida de Marioth Lizbeth, confirma Nahle García

La gobernadora, Rocío Nahle García, informó que la Fiscalía General del Estado detuvo al presunto feminicida de Marioth Lizbeth, crimen perpetrado el pasado 1 de abril en la colonia Hidalgo del puerto de Veracruz.

De acuerdo con la mandataria, el señalado había solicitado un amparo para evitar su detención, pero este fue negado, gracias a la labor de la Fiscalía.

"Ya me dieron la tarjeta, el asesino o el presunto asesino está en la cárcel, había pedido un amparo, le ganó la Fiscalía el amparo; yo me imagino que esa era la angustia de la familia, entonces me reportó que la fiscalía ganó el amparo, que no se lo dieron a él, es un proceso que ya tiene tiempo y ya está en la cárcel", declaró Nahle.

¿QUÉ OCURRIÓ?

El caso de Marioth Lizbeth, una mujer de 35 años y madre de dos hijos, generó una fuerte reacción por parte de organizaciones feministas y colectivos ciudadanos, quienes denunciaron omisiones por parte de las autoridades ministeriales. La víctima fue localizada sin vida sobre una banqueta de la colonia Hidalgo con heridas provocadas por un arma punzocortante.

De acuerdo con testimonios de su familia, la agresión habría sido cometida por su expareja, Víctor N, a quien acusaron de ejercer violencia en repetidas ocasiones.

Aunque la víctima había puesto fin a la relación, continuaba siendo acosada pese a que interpuso una denuncia. "La Fiscalía no le dio protección", señalaron allegados a la mujer, quienes aseguraron que en al menos dos ocasiones se acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, sin que se emitieran medidas precautorias.

El 7 de abril, Nahle había señalado que la principal línea de investigación era homicidio doloso. Sin embargo, este 22 de abril, la mandataria aseguró haber recibido información actualizada por parte de la FGE, la cual ya identifica el caso como un probable feminicidio y reportó la detención del agresor.