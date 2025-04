Ayuntamiento de Sayula: Renuncia la última integrante del cabildo

La última integrante del cabildo de Sayula de Alemán, Alicia María García Cruz, presentó su renuncia irrevocable ante el Congreso de Veracruz y con ello dejó sin ediles al gobierno municipal, lo que podría derivar en la desaparición del ayuntamiento.

"Me quedé sola prácticamente en este municipio", dijo la regidora de Morena, al justificar su decisión por la falta de quórum y gobernabilidad.

"Ya no hay quórum legal en nuestro municipio, por lo tanto, ya no podemos tomar decisiones de forma colegiada", señaló García Cruz tras entregar su renuncia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, y a la presidenta del Congreso, Tanya Carola Viveros Cházaro.

¿Corrupción en Sayula?

La ahora exregidora advirtió que la administración encabezada por la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas no ha convocado a sesiones de Cabildo ni entregado copias certificadas de las mismas.

"Desde que ella tomó el cargo no nos han entregado para nada las sesiones de Cabildo", aseguró; añadió que pese a solicitarlo en reiteradas ocasiones a la Secretaría del Ayuntamiento, nunca recibió respuesta.

García Cruz también reprochó la falta de comunicación de la alcaldesa tras la salida del resto del cuerpo edilicio.

"Desde que renunciaron los compañeros, yo esperaba que la alcaldesa me llamara, me explicara, me preguntara qué está pasando, pero no recibí ninguna respuesta de ella. La respuesta de ella fue nula", declaró.

Con la dimisión de la regidora, ya no quedan integrantes del Cabildo en funciones. También renunciaron cuatro regidores propietarios, el síndico y todos sus suplentes. Alegan, además de la falta de seguridad, presuntos actos de corrupción por parte de la presidenta municipal.

