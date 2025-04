Programas del Bienestar no son para gestiones personales de los diputados: presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se acabaron las gestiones personales de diputados respecto a los programas del Bienestar del gobierno, porque son programas universales.

"Si un diputado o diputada está en territorio, hay la forma de informarle a la Secretaría del Bienestar de que un adulto mayor no está inscrito a un programa para que obtenga su pensión, como cualquier otro ciudadano, no es atribución exclusiva de un diputado o diputada, incluso esta la línea del bienestar para las personas que por alguna razón no tienen acceso a un programa de bienestar", apuntó la mandataria, al ser cuestionada sobre los desacuerdos que se generaron ayer en la Cámara de Diputados con un grupo de diputados de Morena, respecto a la labor de la secretaria, Ariadna Montiel.

Fue una filtración de audios de una reunión a puerta cerrada de un grupo de 80 legisladores, donde se quejaron de las actitudes de Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, al grado de que algunos pidieron su destitución, acusándola de malos tratos y presuntos actos de corrupción.

En un principio, la mandataria se negó a hablar del asunto, pero instantes después decidió responder y aprovechó para defender la labor de Montiel Reyes y aclarar la situación con un mensaje hacia los diputados inconformes. "Ariadna es el ejemplo de gobernar con humildad", enfatizó.

Destacó que el trabajo al frente de la Secretaria del Bienestar no es fácil y que su titular, Ariadna Montiel está haciendo una "gran labor", incluso le pidió a la propia secretaria del Bienestar que explicara sus funciones en la conferencia.

En un lapso de 10 minutos, Montiel Reyes enumeró más de 50 acciones que realiza su dependencia para atender la entrega y registros de todos los programas del Bienestar, así como la de médicos y enfermeros del programa Casa por casa, entre otras actividades propias de la dependencia.

La mandataria dio a entender que el disgusto de los Diputados es que los programas sociales ya no serán de uso personal. "Esta cosa de que las y los diputados tienen sus gestiones personales para poderse promover, pues eso no".

"Si un diputado o diputada está en territorio y algún adulto no tienen la pensión, etcétera, pues hay la forma de informarle a Bienestar para decirle hay un adulto mayor que no tiene su pensión, como cualquier otro ciudadano, no es atribución exclusiva de un diputado o diputada", comentó.

"Es muy estricta Ariadna en eso de que nadie esté pidiendo o agenciándose de manera personal un programa, es un derecho del pueblo de México y para eso están las y los servidores de la nación. Es el gobierno en territorio, los más cercanos a la gente".

Dijo ya no se permitirá la gestión personal de un diputado o diputada para un programa social, "eso se terminó, porque los programas son universales y en el caso de no ser universales, es casa por casa como se define quién tiene el programa, a partir de una definición no a partir de una gestión de una persona".

"Ariadna hace un excelente trabajo, es una mujer extraordinaria, no es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional, tampoco es sencillo que se desarrollen todos los programas del Bienestar permanentemente", expresó la presidenta.