Piden afinar Ley de Bomberos para que recursos lleguen a las corporaciones

Aunque las reformas a la Ley 856 de Bomberos no consideran la obligatoriedad a los ayuntamientos para que se destine un apoyo para estas corporaciones, en general representa un avance, señaló Roberto Juárez Chimal, comandante de Bomberos y Paramédicos Regionales de las Altas Montañas.

Mencionó que en días pasados acudió a una reunión de la Asociación Estatal de Bomberos en Tlapacoyan, en donde les entregaron una copia del reglamento para que lo lean y se hagan algunas propuestas para llevarlas a la Legislatura para que las consideren.

"En las revisiones se vieron muchas cosas obscuras, por ejemplo, en una decía: si el Ayuntamiento quiere dar el apoyo, se los dará, entonces lo que no queremos es que el recurso se vaya a las áreas de Protección Civil y no llegue a Bomberos", indicó.

Juárez Chimal puntualizó que no se trata de que no sirva el reglamento, pues finalmente les permite dar un paso adelante porque no había una normatividad como tal, pero debe afinarse para no dejar en el desamparo a estas corporaciones.

Comentó que hay municipios que cuentan con corporaciones municipales, pero la mayoría tienen un patronato y si los absorben se perdería ese patronato.

Consideró que todas las corporaciones de Bomberos deben revisar el estatuto y así hacer una propuesta formal a la Legislatura para que se hagan algunas modificaciones en lo que no les beneficia y resaltar lo que puede ser de ayuda.

Agregó que también así los diputados y las autoridades estatales no podrán reprocharles que no revisaron la ley, pues son la parte interesada.