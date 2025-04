José Pablo Robles Martínez, honor a quien honor merece

Don José Pablo Robles Martínez, es sin duda la pieza fundamental para que hoy esta casa editorial se encuentre celebrando 46 años al servicio y preferencia del lector en el sur de Veracruz, por eso honor a quien honor merece. Diario del Istmo, bajo su batuta sigue de pie y se ha convertido en lectura y referencia obligada para otros medios de comunicación. Robles Martínez, es un periodista de tiempo completo y en más de una ocasión ha sido galardonada y reconocida su trayectoria en este mundo maravilloso de la letra escrita, bendito el día que viró la vela de su barco y dejó la medicina para encontrar su verdadera vocación que es el periodismo.

El próximo 7 de junio en el Congreso del Estado José Pablo Robles Martínez, será nuevamente reconocido por el Club de Periodistas de México A.C Delegación Veracruz por su trayectoria de 35 años en Imagen del Golfo y 46 del periódico Diario del Istmo, en la reunión estarán presentes más de 500 comunicadores que festejarán una vez más "La Libertad de Expresión". Diario del Istmo en estos 46 años ha tenido grandes cambios y ha modernizado su tecnología para que a través de sus redes sociales la noticia viaje al instante por todo el planeta cibernéticamente. La empresa periodística ubicada desde sus inicios en la calle de Hidalgo 1115, ha sido parte de la historia de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz. Los que siguen en el camino de las letras nunca deben olvidar lo que dice José Pablo Robles, cuando los políticos se sienten inmaculados, sobrados de soberbia expresa: ¿A cuántos políticos has visto pasar por este lugar y nosotros seguimos aquí? Sus palabras mucha razón tienen cuando miras al pasado y solo queda el recuerdo de sus nombres en algunos ejemplares guardados en la hemeroteca de esta casa editorial. José Pablo Robles Martínez, ha vivido todos los cambios políticos y sociales que han sucedido en el país y el mundo y él sigue presente, activo y contando la historia del acontecer de la noticia en tiempo actual y real. Agradecimiento a Héctor, Mónica, Jair, Laura Robles Barajas y en especial al pilar de la familia Doña Roselia Barajas Olea, un ser humano extraordinario que sin su apoyo no se hubiera consolidado este proyecto Diario del Istmo, su contribución y legado siempre van a estar presentes en quienes formamos parte de este corporativo editorial, la huella de su mano es imborrable y permanece intacta en cada espacio y pared de este periódico.

Don José Pablo Robles Martínez, quien ha sido varias veces Premio Nacional de Periodismo, ha sido el mentor de muchos que tuvimos la fortuna de estar bajo su tutela. En mi caso me dio la oportunidad de subir escalones en Diario del Istmo, aquí me hice, más de treinta años han pasado y seguimos caminando con altas y bajas, pero con la camiseta bien puesta. Gracias a la generosidad que caracteriza al maestro Robles Martínez, me graduó primero como reportera y hace unos meses en su espacio me otorgó el título de columnista, que más le puedes pedir a la vida cuando un icono del periodismo reconoce tu atrevimiento de haberte aventado como ´El Borras´ y escribir. A los lectores nuestro eterno agradecimiento por su fidelidad que han mantenido en estos 46 años, Diario del Istmo, sin ustedes no seríamos lo que somos hoy, bajo su respaldo siempre mantendremos el compromiso de seguir innovando para estar a la vanguardia que ustedes merecen. Gracias, gracias, gracias.