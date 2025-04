Develan foto en honor a Regina Martínez en Congreso de Veracruz

A 13 años del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, su crimen permanece impune, afirmaron reporteros durante un homenaje en el Congreso de Veracruz, donde fue develada una fotografía en la sala de prensa que ahora lleva su nombre.

En la imagen aparece la ex corresponsal de Proceso entrevistando a Andrés Manuel López Obrador durante la caravana "Éxodo por la Democracia".

El fotógrafo Alberto Morales, autor de la imagen, recordó que la entrevista se realizó en la Ciudad de México, cuando pocos reporteros cubrían las actividades de López Obrador, quien más tarde asumiría la Presidencia de la República.

"Esta foto es a finales del éxodo de López Obrador, los cimientos de lo que ahora es la Cuarta Transformación", relató.

Morales destacó que la imagen captura el encuentro "entre un ciudadano que luchó por sus ideales" y "una reportera aguerrida que debe ser recordada por su forma de trabajar", ya que a Regina le gustaba conseguir información exclusiva.

Crimen de Regina Martínez

Martínez fue asesinada el 28 de abril de 2012 en su domicilio en Xalapa. Desde entonces, organizaciones nacionales e internacionales han exigido esclarecer el crimen, señalando irregularidades en la investigación y la posibilidad de que su labor periodística haya sido el móvil.

En 2020, una investigación conjunta entre Proceso y el consorcio internacional Forbidden Stories reveló que el gobierno de Javier Duarte manipuló las pesquisas para desviar la indagatoria sobre el trabajo periodístico de Martínez.

La versión oficial apuntó al robo como móvil, y Jorge Antonio Hernández, alias "El Silva", fue detenido, aunque posteriormente denunció haber sido torturado para declararse culpable.

Durante el homenaje, colegas como Máxima García recordaron que Regina enfrentó hostigamientos por su trabajo crítico; "Regina luego se acercaba a mí y me decía 'Fíjate que me venían siguiendo' (...). Digo esto para no minimizar una situación de este tipo", relató.

Otros reporteros la describieron como "una mujer desconfiada", que se cuidaba por las amenazas que recibía debido a su estilo "muy crítico". Destacaron que su ejercicio periodístico abrió camino para más mujeres en el gremio veracruzano.

El diputado del PRI, Héctor Yunes Landa, quien asistió al evento, lamentó la impunidad que persiste en el caso y llamó a mantener viva la exigencia de justicia.

"Veracruz es de los estados más señalados por agresiones a periodistas", advirtió. Afirmó que Regina "sigue reuniendo" a sus colegas incluso después de su muerte.

También se corrigió la placa conmemorativa instalada en el Congreso, que presentaba un error en la fecha de nacimiento de la periodista. Ahora se establece correctamente que nació en 1963.

"Esta fotografía no busca hacer propaganda ni campañas", enfatizó Morales. "Simplemente es testimonio de una reportera que, pese a todo, trabajó incansablemente y debe ser recordada".