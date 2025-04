El principal reto será atender las alertas de género en Veracruz, reconoce nueva titular del IVM

La directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira Fabiola Del Toro Olivares, afirmó que uno de los principales retos de su gestión será atender las Alertas de Violencia de Género (AVG) activas en Veracruz, aunque aclaró que no se ha emitido una tercera alerta en materia de desapariciones.

Luego de ser designada por la Gobernadora Rocío Nahle, Del Toro Olivares sostuvo que se intensificarán las acciones en este rubro.

"Se hicieron solamente las conclusiones a las cuales se atendió de forma institucional, tanto en el ámbito estatal como municipal, pero no se ha emitido como tal una tercera alerta", dijo.

Agregó que siguen vigentes las acciones contempladas en los programas estatales en coordinación con los municipios.

Respecto a la posibilidad de retirar alguna de las dos AVG vigentes, confirmó que existe esa opción tras los avances registrados en agravio comparado y violencia feminicida.

"Sí, hay la posibilidad de que se pueda quitar porque se ha dado cumplimiento, se ha dado avance en materia de agravio comparado y en feminicidio estamos plasmando o se están midiendo los avances que hemos tenido, pero para eso hay que redoblar esfuerzos", expuso.

Subrayó que el retiro de una alerta no implica necesariamente la emisión de otra, aunque reconoció que Veracruz podría llegar a tener tres en operación.

"Dependen de los mecanismos y de las acciones que como Estado hacemos en conjunto para atender una situación que la sociedad civil detecta como tal, que es un riesgo para las mujeres", aclaró.

Del Toro Olivares precisó que aún no se define cuál alerta podría ser retirada. "Aún no puedo determinar porque eso depende ya como tal de la Secretaría de las Mujeres", señaló, aunque reconoció avances en agravio comparado y feminicidio, mientras que "todavía no está emitida la tercera alerta" en materia de desaparición de mujeres.

ATENCIÓN A LA ILE

Sobre los señalamientos por la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo en hospitales públicos, la funcionaria admitió que no en todos los casos se garantiza este derecho, pero afirmó que las solicitantes son canalizadas.

"Las canalizamos con la sociedad civil, que hay específicamente las acompañantas son quienes hacen este proceso y también en materia de vinculación con la Secretaría de Salud, cuando llega alguna compañera o alguna mujer a solicitar este tipo de servicio", expuso.

Reconoció que existen deficiencias en la atención hospitalaria, por lo que se reforzarán las acciones para garantizar una respuesta oportuna. "Justo las mesas de trabajo que mencioné anteriormente van a permitir eso, reforzar las atenciones oportunas e inmediatas que deben de hacer las instituciones que les corresponda dar esta atención a estos derechos", apuntó.

DESAPARICIONES

Sobre las desapariciones de mujeres, Del Toro Olivares informó que se reforzarán las capacitaciones en conjunto con la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Búsqueda. "Se van a llevar a cabo capacitaciones la siguiente semana para todo el personal de ahí del instituto, justo para que no nada más quienes son abogadas o psicólogas sean las que den la atención o la difusión de estas fichas", explicó.

Reconoció que el delito de trata de personas es una realidad en el estado, aunque aclaró que corresponde a otras instituciones precisar cifras. "Es un delito que existe y no lo vamos a negar. Sin embargo, los datos específicos de los números que tienen en el Estado es competencia de otra institución", afirmó.

Del Toro Olivares insistió en que las desapariciones deben ser abordadas desde distintas áreas gubernamentales para alejar a jóvenes de actividades ilícitas.

"Aquí es un trabajo que nos toca a todas las instituciones desde el sector educativo, del sector del deporte, de la juventud, de establecer acciones que hagan que las juventudes y las adolescencias enfoquen sus participaciones y tiempos en actividades que los separen de otro tipo de actividades ilícitas", dijo.

Aseguró que no existe intención de ocultar la gravedad de las desapariciones. "Siempre he sido muy enfática en que cuando se tenga que señalar algo lo hagamos, porque entonces así las autoridades asumimos la responsabilidad, pero también la sociedad desde lo que nos corresponde trabajar en nuestras casas con la cultura de la prevención, con la cultura de la denuncia", señaló.

Sobre la eventual vinculación entre desapariciones y trata de personas, reiteró que el Instituto no tiene competencia para emitir un diagnóstico. "No podría determinarlo. La tercera alerta, si es que fuera emitida, ya será la Secretaría de las Mujeres quien diga cuáles son las razones", precisó.

Finalmente, adelantó que en mayo arrancará la implementación de estrategias federales para la atención de mujeres en 31 municipios de Veracruz. "Es la estrategia que nos dictaron desde la Federación", concluyó.