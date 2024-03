Habitantes de Zongolica acusan abandono por parte de diputada

Habitantes de Zongolica lamentaron la falta de responsabilidad y compromiso de los diputados de la región serrana con sus representados, pues en vez de estar con la gente atendiendo sus necesidades, acuden a eventos partidistas.

"Lamentablemente la gente que votó por Itzel Domínguez, pues la señora no sabe de política, no sabe de sus funciones, no sabe cuál es una gestión y lo único que le dieron el poder es para andar paseando y conocer ciudades que nunca había conocido y divertirse en las ciudades", señaló el señor Liborio Panzo Sánchez, líder natural de la localidad de Chicomapa.

Indicó que en sus redes sociales esa diputada en funciones sube sus fotos que se está tomando en México, lo cual "es una burla" para la gente que está ahí en el plantón con hambre, sed, padeciendo el calor y el frío.

Consideró que Domínguez Zopiyactle tendría que estar hoy con la gente de Mixtla, sumándose a su inconformidad y exigiendo a las autoridades del estado que responda a las demandas.

Agregó que los inconformes que están llevando a cabo el plantón están padeciendo agresiones, pues la gente pasa y les dice que son unos huevones, que no tienen qué hacer en sus casas, pero no están ahí por gusto, sino porque tienen una inconformidad y las autoridades no los atienden.

Recordó que esas personas están exigiendo mejoras en sus caminos, en especial en la zona de Tecolotla, en donde peligran las personas y niños pasando por ese derrumbe que hay ahí.

"Lamentablemente los gobiernos así son, una vez que toman posesión se olvidan de la gente que le dio el voto", señaló.