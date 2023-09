Gobernador de Veracruz se envalentona y responde a ONU: callaron con Duarte

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez criticó la postura de la ONU de defender a la jueza Angélica Sánchez, ligada a la liberación de Itiel "N", un presunto narcotraficante sujeto a proceso por el asesinato de dos personas.

El mandatario se lanzó en contra de la relatora especial, Margaret Satterthwaite, quien hizo pública una carta en la que expresa su preocupación por el caso de la jueza, así como la independencia del Poder Judicial.

En su carta, la relatora expresó la posibilidad de que la jueza haya sido víctima de desaparición forzada de corta duración, entre otras presuntas anomalías, añadiendo que esta se encontraba vigilada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Al respecto, García Jiménez afirmó que la jueza está señalada de inventar datos en un documento escrito para presionar al director de la cárcel en Coahuila para la liberación de Itiel "N".

"Intentó liberar y que dejó por escrito las pruebas de cómo lo intentó, falsificando datos, imagínense la ONU poniéndose del lado de la liberación de delincuentes, de narcotraficantes, protegiendo a la jueza que presuntamente actuó así".

Además, el mandatario añadió que la ONU ni siquiera intervino en la etapa en que se registraron cientos de desapariciones forzadas en Veracruz, particularmente en la administración de Javier Duarte de Ochoa.

"Ojalá la ONU nos hubiera ayudado a detener a Duarte pero no lo hizo, nosotros hemos sido lo que lo tenemos que hacer y nosotros somos los que no permitimos que esto se repita, no permitimos que eso quede impune.

"No lo permitimos, no hay complicidad, no hay solapamiento de eso, imagínense, qué dijo esa señora cuando aquí se solapó la desaparición forzada, ¿hay alguna carta similar?", cuestionó el mandatario.

GOBERNADOR YA RESPONDIÓ A LA ONU

Además, el gobernador confirmó que la ONU envió a una persona con quien sostuvo una reunión, a quien criticó el silencio de la Organización respecto a casos de desapariciones.

"Esto quizá lo van a tomar así, se lo dije al enviado personalmente, ellos enviaron a un representante y le dije ´ustedes solapan la desaparición forzada, en 2015 ustedes no dijeron nada, se quedaron callados, pregúnteles a las madres si ayudaron en algo cuando estaba sucediendo´".

Refirió que la ONU retomó casos perpetrados desde el 2014 y les pida responder por ellos, cuando no se encontraba al frente del Poder Ejecutivo.

"Nosotros no estábamos aquí y no hubo nada en contra de algún gobernante, ni siquiera una cartita, si ustedes no traen un señalamiento a los gobiernos que sí hicieron esas atrocidades con qué autoridad moral vienen ahora, por qué callaron.

"Por qué guardaron silencio cuando más dolor estaba causando esta política de Felipe Calderón", agregó.

ONU NO RESUELVE GUERRAS

Además, el gobernador señaló que la ONU ni siquiera ha podido ayudar a resolver la guerra entre Ucrania y Rusia, pero ahora atienden los dichos de una jueza ligada a una investigación por corrupción.

Añadió que la relatora de la ONU no dirige su carta directamente al Gobierno de Veracruz y lo hace al Gobierno de la República, de ahí que no puede responder de forma institucional, señalando que el documento hecho público por internet ni siquiera está rotulado.

"No la dirige a nosotros; sí leí algunos extractos, pero no creo que sea un mecanismo oficial para hacer llegar esto (...).

"Por qué no rotuló; si ustedes me piden un planteamiento oficial, no va dirigida a mí, va dirigida al Gobierno de México, pero además va dirigida con datos falsos".

Por lo anterior, minimizó el planteamiento de la relatora, añadiendo que la Organización ni siquiera interviene de forma importante en conflictos de relevancia mundial.

"Ya entiendo por qué la ONU no puede resolver la Guerra en Ucrania, si se quedan con una versión nunca vas a resolver nada".