"Que se mencione a los culpables de desapariciones": pide CGJ a Comité de la ONU

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez criticó que el Comité de la ONU contra desapariciones forzadas que no señale con nombre a los culpables de las desapariciones en Veracruz y acusó a los integrantes de ser "tapaderas" de ese delito, considerando que se debe investigar la política que se habría implementado en el sexenio de Felipe Calderón.

Al respecto, culpó al exgobernador Javier Duarte de Ochoa y a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, de la crisis de desapariciones en la entidad.

"¿Por qué no mencionan al responsable de las desapariciones en Veracruz? ¿Por qué cerraron los ojos tanto tiempo? Qué bueno que lo retomen, pero que digan que fue en la época de Javier Duarte, que por cierto tiene una orden de aprehensión por desaparición forzada generada en este gobierno", dijo.

Afirmó que se reunió con dicha Comisión y personalmente mostró su interés por que el asunto se retomara por organismos internacionales, pues su intención, aseguró, es dar con los culpables, pero supuestamente le respondieron que "ese no es tema".

"Así me lo dijo y tengo testigos, ´lo único que le quiero preguntar es por qué no se ha actuado con rapidez, con eficiencia´", indicó.

Este martes, el mandatario fue cuestionado sobre el caso de desaparición de un joven en la zona de la cuenca del Papaloapan, donde su madre ha criticado la falta de empatía de la Fiscalía General del Estado (FGE) en los casos.

Afirmó que, a diferencia de otras administraciones, en la suya se han modernizado los protocolos de actuación para que la atención de los casos sea inmediata.

"En ese protocolo se van cuidando ciertas formas, porque sucede que alguien encuentra que su hijo no llega y publica ´no encuentro a mi hijo, comunicarse a tal teléfono´ y gente que solo se dedica a extorsionar finge que tiene a la persona y le hablan y la gente podría creer y le sacan un dinero", sostuvo.

Criticó que la Comisión Estatal de Búsqueda no haya tenido antes presupuesto ni un inmueble propio para operar, así como que tampoco tuviera personal capacitado, pues "no les interesaba el asunto".

"Y en este gobierno se le dio estructura a la Comisión Estatal de Búsqueda, se nombró a un responsable, se le dio presupuesto, se le dio inmuebles, se le dio equipo y se activó el mecanismo", acotó al resaltar que en este mecanismo de búsqueda hay cabida "sin faltar" los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Agregó que "hubo un fiscal que se tomaba selfies" durante las búsquedas de los desaparecidos, mientras apartaba a los colectivos, lo que ahora no ocurre pues se cuenta con un método científico para la búsqueda.

El gobernador afirmó que la FGE logró en tiempo récord poner en marcha el Centro de Identificación Genética para los casos de larga data, que cuenta con tecnología de punta para las identificaciones, que ahora se realizan en la entidad en lugar de mandar las muestras a otros laboratorios.

"Y lo más importante, nunca más el estado involucrado en la desaparición forzada ni la simulación y, desde luego, cero impunidad.

"Ya no debe existir un estado cómplice y aquí en México ya no existe, ni a nivel federal ni a nivel estatal. ¿Por qué no se menciona eso?", cuestionó.